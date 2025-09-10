50 Tage Bewegung – jetzt aktiv mitmachen!

Wien (OTS) -

Bewegung fördert die Gesundheit! Wir alle wollen möglichst lange bei guter Gesundheit leben - sich ausreichend zu bewegen ist dafür besonders wichtig. Die Initiative „50 Tage Bewegung“ motiviert und zeigt, wie einfach es ist, sich gesund zu bewegen und wie viel Spaß es macht, gemeinsam aktiv zu sein. Unter dem Motto „Gemeinsam fit. Beweg dich mit!“ werden kostenlos vielfältige Bewegungsveranstaltungen in ganz Österreich angeboten.

Von 7. September bis 26. Oktober gibt es 50 Tage lang kostenlose Bewegungsangebote, Aktionstage oder Schnupperaktionen in den Vereinen und Gemeinden in ganz Österreich. Auf www.gemeinsambewegen.at kann man nach regionalen Angeboten suchen, das passende Bewegungsangebot finden und einfach mitmachen.

Das Ziel ist durch diese kostenlosen, niederschwelligen Angebote Menschen zu motivieren, aktiv zu sein, Freude an Bewegung zu finden und neue Bewegungsformen kennenzulernen.

Bewegung ist gesund - doch wie viel Bewegung ist empfehlenswert?

Die "Österreichischen Bewegungsempfehlungen", die von Fachleuten erarbeitet wurden und den WHO-Empfehlungen entsprechen, bieten klare Richtlinien für verschiedene Altersgruppen.

Dr. Klaus Ropin, Leiter des Fonds Gesundes Österreich, betont: „ Schon 150 Minuten Bewegung pro Woche haben einen positiven Effekt auf die Gesundheit und das Wohlbefinden - so lauten die Österreichischen Bewegungsempfehlungen für Erwachsene. Kinder sollten sich täglich 1 Stunde bewegen. Mit der Initiative ‚50 Tage Bewegung‘ möchten wir möglichst viele Menschen jeden Alters motivieren, körperlich aktiv zu sein. Passende kostenlose Bewegungsangebote gibt es in ganz Österreich unter gemeinsambewegen.at. Einfach mitmachen, denn: Jede Bewegung zählt! “

Die Initiative "50 Tage Bewegung" ist eine Kooperation zwischen dem Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) und der Fit Sport Austria GmbH (FSA), einer GmbH der drei Breitensportverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION, weiterer Partner ist der Verband alpiner Vereine Österreichs (VAVÖ). Unterstützt wird sie vom Gesundheitsministerium und Sportministerium und sie ist auch Teil der Europäischen Woche des Sports (#beactive).

„ Regelmäßige sportliche Aktivitäten reduzieren Krankenstände, steigern die Produktivität und verbessern das Arbeitsklima, so eine Studie der Initiative Gesundheit und Arbeit. Jeder in Prävention investierte Euro birgt einen Return on Investment von bis zu 5,9 Euro! Das ist ein enormer volkswirtschaftlicher Nutzen, den wir in Zeiten wie diesen dringend benötigen. Aber noch wichtiger sind die positiven Wirkungen auf unsere individuelle Gesundheit einzustufen! Sportliches Training kann unser Herz-Kreislaufsystem, die Muskulatur, unser Immunsystem und sogar unser Gehirn beflügeln und vor Krankheiten schützen. Die Sportvereine in ganz Österreich bieten dafür die richtigen Bewegungsangebote. Nicht nur im Rahmen der 50 Tage Bewegung. “, meint Mag. Werner Quasnicka, Geschäftsführer der Fit Sport Austria GmbH.

Zwei Bewegungsinitiativen - ein Ziel

Mit der Initiative „50 Tage Bewegung“ unterstützt der FGÖ auch die ORF-Initiative „WIR BEWEGEN ÖSTERREICH“ - eine gemeinsame Aktion, um die Menschen in Österreich zu mehr Bewegung und Sport zu motivieren und so die körperliche sowie mentale Gesundheit zu fördern. Der ORF konnte dafür auch die Sport Austria, die österreichischen Sportverbände, das Sportministerium sowie das Österreichischen Bundesheer, den Österreichischen Gemeindebund und den Österreichischen Städtebund gewinnen.

Alle Informationen zur Initiative „50 Tage Bewegung“ auf www.gemeinsambewegen.at

Facebook

YouTube

Videos zu den Bewegungsempfehlungen der einzelnen Altersgruppen