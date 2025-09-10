NÖ GVV: Erfahrungsschatz trifft auf Zukunftspolitik

St. Pölten (OTS) -

Rund 50 ehemalige SPÖ-BürgermeisterInnen aus ganz Niederösterreich folgten am 9. September der Einladung des Verbands der sozialdemokratischer GemeindevertreterInnen in NÖ (NÖ GVV), des Pensionistenverbandes NÖ (PVÖ NÖ) und der SPÖ NÖ zu einem Get-together und Erfahrungsaustausch ins Niederösterreichhaus der SPÖ in St. Pölten.

NÖ GVV-Präsident Bgm. Andreas Kollross: „Wir haben dieses Treffen aus mehreren Gründen ausgerichtet. Zum einen ist es ein Zeichen unserer hohen Wertschätzung für die Ex-BürgermeisterInnen, die mit ihrer Arbeit so viel für ihre Gemeinden und das Gemeinwohl geleistet haben. Zum anderen soll das ein Austausch sein, um ihren reichen Erfahrungsschatz mit aktuellen Fragestellungen zu verknüpfen. Die Verbindung von bewährtem Praxiswissen und frischen Impulsen schafft Mehrwert für alle Beteiligten und kann unsere kommunalpolitische Arbeit in Niederösterreich nachhaltig stärken.“

PVÖ NÖ-Präsident Alt-Bgm. Rupert Dworak: „Die Ortsgruppen unseres Pensionistenverbandes leisten im Interesse der älteren Generation in den Gemeinden hervorragende Arbeit. Das schätzen auch alle BürgermeisterInnen. Deshalb habe ich mich gefreut, viele ehemalige Weggefährten zu treffen, die wir eingeladen haben, ihre wertvolle Erfahrung auch beim PVÖ NÖ einzubringen. Ich war zeit meines Lebens ein politisch sehr aktiver Mensch, der die Interessen der BürgerInnen hartnäckig vertreten hat. Deshalb setze ich mich auch nach Ausscheiden aus meinen bisherigen Funktionen als neuer Präsident der PVÖ NÖ sehr gerne für unsere PensionistInnen ein.“

SPÖ-NÖ-Vorsitzender LR Sven Hergovich: „BürgermeisterInnen haben eine der wichtigsten Funktionen überhaupt. Politik direkt dort zu gestalten, wo die Menschen zu Hause sind. Sie zeigen uns, dass Politik dann wirkt, wenn sie nah bei den Menschen bleibt. Unsere Alt-Bürgermeisterinnen verbinden Erfahrung mit Glaubwürdigkeit. Sie sind mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung das Herz der Sozialdemokratie vor Ort. Umso mehr freue ich mich, dass wir ihnen mit dieser Veranstaltung für ihre Jahre und jahrzehntelanges Wirken für die Gemeinschaft ein aufrichtiges Danke sagen können.“