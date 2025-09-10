AVISO: Rotes Kreuz verleiht Humanitätspreis für herausragendes humanitäres Engagement

Wien (OTS) -

Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes, verleiht bei einer feierlichen Gala im Haus der Musik den Humanitätspreis der Heinrich-Treichl-Stiftung.

Wann: Mittwoch, 17. September 2025, 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr)

Wo: Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien

Um Anmeldung unter presse@roteskreuz.at wird gebeten.

Die diesjährigen Preisträger:innen sind:

Nina Horaczek, Chefreporterin Falter: Die studierte Politologin beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Themen Rechtsextremismus, Asyl, Migration und Sozialstaat. Ihre Recherchen zur Inklusion, Asylpolitik und zu menschenrechtlichen Fragen wurden immer wieder mit Fachpreisen und öffentlicher Anerkennung gewürdigt. Die Journalistin und Buchautorin trägt mit ihrem Engagement, ihrer klaren Sprache und ihrer fundierten Recherche maßgeblich zur politischen Aufklärung und gesellschaftlichen Debatte im deutschsprachigen Raum bei.

Christian Jänsch, Redakteur ORF Zeit im Bild (Chronik): Der gebürtige Steirer arbeitet seit 1994 beim ORF, seit 2010 in der Chronik-Redaktion der Zeit im Bild. Jänsch berichtet über die Arbeit des Roten Kreuzes überdurchschnittlich oft mit viel persönlichem Engagement in den Reichweitenstärksten Nachrichtensendungen. Themenschwerpunkte sind dabei Humanitäre Hilfe, Humanitäres Völkerrecht, Freiwilligenarbeit, Gesundheit, Pflege, Umwelt.

Alexander Kmentt, ab 2025 Ständiger Vertreter Österreichs bei den Vereinten Nationen in Genf, sowie aktuell Leiter Abteilung Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung im österreichischen Außenministerium. Der Jurist ist einer der Architekten des Vertrags über das Verbot von Nuklearwaffen, der auf einer von 138 Staaten formell unterstützten österreichischen Abrüstungsinitiative aufbaut. Er ist seit 25 Jahren in zahlreichen internationalen Prozessen engagiert, humanitär-völkerrechtliche Regelungen für besonders problematische Waffengattungen, wie Antipersonenminen, Streumunition und autonome Waffensysteme voranzubringen bzw. zu stärken.

Hansaplast: seit 12 Jahren ist der Pflasterhersteller Partner des Österreichischen Roten Kreuzes, besonders unter dem Motto „Gemeinsam stark für Erste Hilfe" bei Erste-Hilfe-Trainings an Schulen und der Erstellung von Lernmaterial für Erste Hilfe und Psychische Erste Hilfe. Zahlreiche gemeinsame Projekte wie die Kampagne #jetzterstehilfe unterstreichen eine Partnerschaft auf Augenhöhe.

Mit dem Humanitätspreis der Heinrich-Treichl-Stiftung ehrt das Rote Kreuz seit 1993 Personen und seit 2018 auch Unternehmen für ihr herausragendes humanitäres Engagement. Namensgeber ist der bekannte Bankier und ehemalige Rotkreuz-Präsident Heinrich Treichl, zu dessen Ehren die Stiftung vom Roten Kreuz gegründet wurde. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderen Ute Bock, Christoph Badelt, Gregor Seberg und Alexandra Föderl-Schmid.

Datum: 17.09.2025, 19:00 Uhr

Ort: Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien

URL: https://eventmaker.at/rotes_kreuz/humanitaetspreis_2024/home.html