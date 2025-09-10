Arbeiten an der Landesstraße L 92 zwischen Gresten und Randegg abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Fahrbahn der Landesstraße L 92 wurde ab dem Ortsgebiet von Randegg bis zum nördlichen Ortsbeginn von Gresten in zwei Abschnitten auf einer Gesamtlänge von rund 3,8 Kilometern erneuert. Der 1. Abschnitt ab der Eisenbahnkreuzung in Randegg bei Kilometer 21,46 bis zum Gasthaus Karlwirt bei Kilometer 23,3 wurde bereits im Vorjahr umgesetzt. 2025 erfolgte der Ausbau der L 92 im Zuge des 2. Abschnittes ab Kilometer 23,2 beim Gasthaus Karlwirt bis Kilometer 25,3 beim nördlichen Ortsbeginn von Gresten.

Dabei wurde die Landesstraße L 92 auf einer Länge von rund zwei Kilometern erneuert, wobei die Fahrbahn abgefräst und mit dem Aufbringen einer fünf Zentimeter starken Deckschichte wiederhergestellt wurde. In Teilbereichen mit Netzrissen und Schadstellen wurde auch die obere Lage der bituminösen Tragschicht neu hergestellt bzw. verstärkt. Für die Gemeinde Gresten-Land wurden drei Busbuchten inklusive Aufstandsflächen errichtet.

Die Bauarbeiten führten die Firma Anton Traunfellner und die Straßenmeisterei Gaming in Zusammenarbeit mit Baufirmen der Region durch. Die Bauarbeiten haben im Mai begonnen und konnten nunmehr abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten für beide Abschnitte betragen rund 1.089.000 Euro, wovon etwa 1.021.000 Euro vom Land Niederösterreich, 36.000 Euro von der Marktgemeinde Randegg und 32.000 Euro von der Gemeinde Gresten-Land getragen werden.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at