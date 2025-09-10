„Halb Mensch“ im Ringturm

Wien (OTS) -

Mit messerscharfem Witz, Tiefgang und einer großen Portion Selbstironie begeisterte Sonja Pikart am Dienstagabend, dem 9. September, das Publikum im Ringturm. Die gebürtige Deutsche zählt zu den markantesten Stimmen des zeitgenössischen Kabaretts und präsentierte auf Einladung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins ihr hochgefeiertes Programm „Halb Mensch“. Nach der heiteren Vorstellung wurden bei Flying Dinner ausgewählte Weine vom Wiener Traditionsheurigen „Mayer am Pfarrplatz“ kredenzt.

Zahlreiche Gäste folgten der Einladung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins zum „Kabarett im Turm“, darunter S.E. Jozef Polakovic (Botschafter der Slowakei), der Vorstandsvorsitzende der Warimpex, Franz Jurkowitsch, Alexander Schütz, CEO von C-Quadrat, der Unternehmer Kurt Mann sowie Gewinn-Herausgeber Georg Wailand.

Des Weiteren waren Franz Kosyna, Vorstandsmitglied des Wiener Städtischen Versicherungsvereins sowie DONAU-Vorstandsmitglied Edeltraud Fichtenbauer vertreten.

Zur Person

Sonja Pikart kam 2009 aus Deutschland nach Wien, um Schauspiel zu studieren. Nach ersten Theatererfahrungen entdeckte sie das Kabarett für sich und feierte 2015 mit „Gluten Abend!“ ihr Debüt. Es folgten weitere Erfolgsprogramme wie „Metamorphose“ (Kabarettpreis-Förderpreis 2019) und „Ein Spatz, ein Wunsch, ein Volksaufstand“ (2021), mit dem sie neue Maßstäbe setzte. Von 2019 bis 2024 tourte sie mit der Langen Nacht des Kabaretts, ab 2023 war sie Teil des preisgekrönten Gruselkabaretts „GHÖST – eine Halloweenshow“ mit Berni Wagner und Christoph Fritz. Ihr aktuelles Programm „Halb Mensch“ wurde 2024 mit dem Österreichischen Kabarettpreis (Hauptpreis) ausgezeichnet. Sie ist regelmäßig auf Kabarettbühnen im deutschsprachigen Raum sowie im Fernsehen zu sehen.

