„Eco“: Pensionisten sollen zahlen – wie die Regierung das Budget auf Kosten der Ältesten sanieren will

ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco" am Donnerstag, dem 11. September 2025, um 22.30 Uhr in ORF 2



Pensionisten sollen zahlen – wie die Regierung das Budget auf Kosten der Ältesten sanieren will



Die Regierung sucht verzweifelt Wege, um Geld zu sparen. Bei den Pensionistinnen und Pensionisten scheint sie fündig geworden zu sein. Im nächsten Jahr könnte die Pensionserhöhung niedriger ausfallen als die Teuerung. Geplant sind 2,7 Prozent, aber es könnten – geht es nach dem Bundeskanzler – auch nur 2 Prozent werden. Viele sind empört: Ist es fair, bei den Ältesten zu kürzen, die so lange eingezahlt haben? Droht ihnen Altersarmut oder ist der Abschlag verkraftbar? Bericht: Ines Ottenschläger, Johannes Schwitzer-Fürnsinn



Wenn Krankheit existenziell wird – wie risikoreich ist es, als Selbstständiger krank zu werden?



Mehr als 360.000 Ein-Personen-Unternehmen gibt es in Österreich. Sie machen mehr als die Hälfte aller Unternehmen aus. Doch wenn Selbstständige krank werden, gefährdet jeder Krankheitstag ihr Einkommen und ihre Existenz. Angestellten wird die Sozialversicherung von ihrem Gehalt abgezogen und der Arbeitgeber übernimmt die Hälfte. Selbstständige hingegen sind Arbeitgeber und -nehmer zugleich und müssen somit beide Anteile zahlen. Und: anders als Angestellte haben Selbstständige erst sehr spät eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Wie könnte eine bessere Absicherung aussehen? Und was kostet sie? Bericht: Alexandra Nöbauer



Bröckelnde Alpenidylle – Klimawandel setzt Wanderwegen und Berghütten zu



Seit Jahrzehnten lockt das „Land der Berge“ Menschen aus aller Welt in die alpinen Regionen. Die atemberaubende Bergwelt ist zum Aushängeschild für den heimischen Tourismus geworden, eine leicht zugängliche Infrastruktur garantiert Gipfelerlebnisse. Doch die rund 50.000 Kilometer Wanderwege und 272 alpinen Schutzhütten erhalten sich nicht von selbst. Der Klimawandel fordert seinen Tribut: Wanderwege müssen nach Murenabgängen neu verlegt werden, der Permafrost bedroht die Stabilität von Berghütten. Das stellt Ehrenamtliche, die beispielsweise die Wege pflegen, vor Herausforderungen und wird vor allem für die alpinen Vereine zur finanziellen Belastung. Bericht: Kurt Reindl