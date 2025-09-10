Fotobücher im AK-Check: Preisunterschiede bis zu 300 Prozent

Linz (OTS) -

Mit digitalen Fotobüchern können die schönsten Urlaubserinnerungen einfach festgehalten werden. Die AK Oberösterreich hat die Kosten für A4-Hardcover und A5-Softcover verglichen. Ergebnis: Hofer hat beim Hardcover-Fotobuch die Nase vorne. Lidl und Hofer bieten beim Softcover-Fotobuch den günstigsten Preis. Die großen Preisunterschiede von 300 Prozent beim A4-Format und 237 Prozent beim A5-Format zeigen: Ein Vergleich von Preis und Qualität lohnt sich.

Beim A4-Fotobuch liegen die Gesamtkosten (inklusive Versand- und Bearbeitungsgebühr) zwischen 16,98 Euro bei Hofer (für 24 Seiten) und 45,94 Euro beim teuersten Anbieter (für 26 Seiten).

Für das A5-Fotobuch werden bei Lidl und Hofer 15,89 Euro (für 24 Seiten) verrechnet, beim teuersten Anbieter 33,24 Euro (für 26 Seiten).

Um die unterschiedliche Seitenzahl der angebotenen Fotobücher im Vergleich zu berücksichtigen, wurde der Preis pro Seite errechnet. Bei Hofer kostet die A4-Seite mit 0,71 Euro am wenigsten. Bei Lidl und Hofer ist die A5-Seite mit 0,66 Euro am billigsten.

Tipps

Wenn Sie die Preise vergleichen, schauen Sie nicht nur auf den Gesamtpreis, sondern auch auf die Seitenanzahl.

Auch Qualitätsunterschiede bei den verschiedenen Arten von Fotobüchern (Papiergewicht und Format) gilt es zu beachten.

Wer es eilig hat, sollte die Lieferzeit im Auge behalten, da diese bis zu zehn Werktage betragen kann.

Die meisten Anbieter haben auch Fotobücher auf Echtfotopapier im Angebot. Hier werden die Seiten nicht gedruckt, sondern Fotopapier wird mit ausbelichteten Fotos gebunden. Dabei ist mit einem höheren Preis zu rechnen.

Details zur Erhebung

Für den Preisvergleich wurden Fotobücher im Format A4 mit Hardcover-Einband und im Format A5 mit Softcover-Einband jeweils mit Digitaldruck, glänzendem Fotopapier und der geringstmöglichen Seitenzahl ausgewählt. Im Internet wurden die Kosten bei 18 Anbietern recherchiert.

