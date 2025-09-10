Samariterbund Burgenland stellt klar: Kritik aus Ungarn entbehrt jeder Grundlage

Wien (OTS) -

Der Samariterbund Burgenland weist die jüngsten Aussagen des ungarischen Staatssekretärs im Innenministerium, Péter Takács, mit Nachdruck zurück. Die Behauptungen, Rettungsfahrzeuge seien technisch unzureichend ausgestattet oder es fehle an moderner Leitstellentechnik, entbehren jeder Grundlage.

„Der Rettungsdienst im Burgenland arbeitet auf höchstem Niveau und ist bestens aufgestellt“, betont Samariterbund-Geschäftsführer Gerald Fitz. Gemeinsam mit dem Land Burgenland, den Gemeinden, der Landessicherheitszentrale, der ÖAMTC Flugrettung und dem Roten Kreuz leistet der Samariterbund einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.

Mit dem neuen Rettungsdienstgesetz 2024 wurden Rahmenbedingungen geschaffen, die die Versorgung nicht nur absichern, sondern auch zukunftsfit machen. Der Fokus liegt auf der bestmöglichen Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit modernen und hochwertig ausgerüsteten Einsatzfahrzeugen (entsprechend der europäischen Norm) rund um die Uhr im Einsatz stehen. Durch zusätzliche Stützpunkte wurde sichergestellt, dass Notfälle innerhalb der Hilfsfrist erreicht werden können – bereits seit 2010 flächendeckend unterstützt durch GPS-Systeme.

„Die Leistungsfähigkeit des Rettungsdienstes im Burgenland braucht keinen Vergleich zu scheuen. Unser burgenländisches Rettungsdienstgesetz setzt national Maßstäbe und zeigt, dass wir in enger Partnerschaft mit dem Land Burgenland für eine moderne und verlässliche Gesundheitsversorgung stehen“, so Fitz weiter.

Die jüngsten Aussagen aus Ungarn sind daher nicht nur sachlich falsch, sondern auch respektlos gegenüber den Einsatzkräften: „Das burgenländische Rettungswesen genießt höchste Anerkennung und arbeitet professionell und verlässlich. Falschdarstellungen aus dem Ausland ändern daran nichts“, bringt es Fitz auf den Punkt.