Naturschutzbund fordert Stopp des geplanten Kraftwerksausbaus im Kaunertal

Salzburg (OTS) -

Der Naturschutzbund Österreich lehnt den geplanten Ausbau des Kraftwerks Kaunertal ab. Er hat dazu eine Stellungnahme im laufenden UVP-Verfahren bei der Tiroler Landesregierung eingereicht. Die Organisation warnt vor schweren und dauerhaften Schäden für Natur und Bevölkerung.

Hauptkritikpunkte des Naturschutzbundes Österreich:

Rund 120 Hektar alpine Böden und großflächig geschützte Lebensräume würden zerstört.

Über 7 Hektar Moor- und Feuchtgebiete wären betroffen – der größte bekannte Moorverlust Mitteleuropas.

Seltene Tier- und Pflanzenarten wären gefährdet, einzelne Populationen könnten verschwinden.

Ein unberührtes Hochtal würde landschaftlich stark verändert.

Maßnahmen zur Schadensvermeidung oder -kompensation sind unzureichend.

Erholung, Tourismus und Lebensqualität der Region wären beeinträchtigt.

Moore sind wichtige Kohlenstoffspeicher. Ihre Zerstörung gefährdet Klimaziele auf EU- und Bundesebene.

Naturverträgliche Alternativen wurden unzureichend geprüft.

Das Projekt widerspricht mehreren nationalen und internationalen Schutzvorgaben, darunter:

Alpenkonvention

RAMSAR-Konvention

EU-FFH-Richtlinie

EU-Wasserrahmenrichtlinie

EU-Wiederherstellungsverordnung

Österreichische Moorschutzstrategie 2030+

„ Der Naturschutzbund befürwortet erneuerbare Energien, jedoch nur in Einklang mit Natur- und Artenschutz. Das geplante Projekt im Kaunertal ist aus naturschutzfachlicher Sicht abzulehnen “, sagt Thomas Wrbka, Präsident des Naturschutzbundes Österreich. „ Die Gesamtkapazität österreichischer Speicherkraftwerke ist im europäischen Vergleich bereits sehr hoch. Ein Ausbau der Kraftwerksgruppe Sellrain-Silz würde die im Platzertal vorgesehene Leistung vollständig kompensieren und zusätzliche Flexibilität für die Energieversorgung Tirols schaffen – ohne dabei unberührte Natur zu zerstören. “ Stefanie Pontasch, Vizepräsidentin des Naturschutzbundes Österreich ergänzt: „ Die Energiewende darf nicht auf Kosten sensibler Alpenräume erfolgen. “

Die vollständige Stellungnahme ist HIER verfügbar.