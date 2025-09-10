- 10.09.2025, 09:02:02
Naturschutzbund fordert Stopp des geplanten Kraftwerksausbaus im Kaunertal
Der Naturschutzbund Österreich lehnt den geplanten Ausbau des Kraftwerks Kaunertal ab. Er hat dazu eine Stellungnahme im laufenden UVP-Verfahren bei der Tiroler Landesregierung eingereicht. Die Organisation warnt vor schweren und dauerhaften Schäden für Natur und Bevölkerung.
Hauptkritikpunkte des Naturschutzbundes Österreich:
Rund 120 Hektar alpine Böden und großflächig geschützte Lebensräume würden zerstört.
Über 7 Hektar Moor- und Feuchtgebiete wären betroffen – der größte bekannte Moorverlust Mitteleuropas.
Seltene Tier- und Pflanzenarten wären gefährdet, einzelne Populationen könnten verschwinden.
Ein unberührtes Hochtal würde landschaftlich stark verändert.
Maßnahmen zur Schadensvermeidung oder -kompensation sind unzureichend.
Erholung, Tourismus und Lebensqualität der Region wären beeinträchtigt.
Moore sind wichtige Kohlenstoffspeicher. Ihre Zerstörung gefährdet Klimaziele auf EU- und Bundesebene.
Naturverträgliche Alternativen wurden unzureichend geprüft.
Das Projekt widerspricht mehreren nationalen und internationalen Schutzvorgaben, darunter:
Alpenkonvention
RAMSAR-Konvention
EU-FFH-Richtlinie
EU-Wasserrahmenrichtlinie
EU-Wiederherstellungsverordnung
Österreichische Moorschutzstrategie 2030+
„
Der Naturschutzbund befürwortet erneuerbare Energien, jedoch nur in Einklang mit Natur- und Artenschutz. Das geplante Projekt im Kaunertal ist aus naturschutzfachlicher Sicht abzulehnen“, sagt Thomas Wrbka, Präsident des Naturschutzbundes Österreich. „
Die Gesamtkapazität österreichischer Speicherkraftwerke ist im europäischen Vergleich bereits sehr hoch. Ein Ausbau der Kraftwerksgruppe Sellrain-Silz würde die im Platzertal vorgesehene Leistung vollständig kompensieren und zusätzliche Flexibilität für die Energieversorgung Tirols schaffen – ohne dabei unberührte Natur zu zerstören.“ Stefanie Pontasch, Vizepräsidentin des Naturschutzbundes Österreich ergänzt: „
Die Energiewende darf nicht auf Kosten sensibler Alpenräume erfolgen.“
Die vollständige Stellungnahme ist HIER verfügbar.
