Weltweit größter Innovationspreis geht bereits zum fünften Mal an emporia
Der europäische Smartphone-Hersteller emporia mit Hauptsitz in Linz wurde bereits zum fünften Mal mit dem Plus-X-Award für „Höchste Kundenzufriedenheit“ ausgezeichnet.
„Wir arbeiten konsequent daran, die besten einfach bedienbaren Smartphones und Tastenhandys zu entwickeln. Ich bin stolz, dass es uns schon so viele Jahre gelingt, unsere Kundinnen und Kunden in höchstem Maße zufrieden zu stellen.“
Der Plus-X-Award ist der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Er zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte aus. Das Deutsche Institut für Produkt- und Marktbewertung befragt dazu rund 50.000 Frauen und Männer, mit welchen Marken sie in verschiedenen Kategorien besonders zufrieden sind.
emporia aus Linz (Österreich) konnte jetzt diesen begehrten Preis zum fünften Mal entgegennehmen. Eveline Pupeter, Eigentümerin und Geschäftsführerin von emporia Telecom: „
