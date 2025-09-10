Weltweit größter Innovationspreis geht bereits zum fünften Mal an emporia

Linz (OTS) -

Der Plus-X-Award ist der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Er zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte aus. Das Deutsche Institut für Produkt- und Marktbewertung befragt dazu rund 50.000 Frauen und Männer, mit welchen Marken sie in verschiedenen Kategorien besonders zufrieden sind.