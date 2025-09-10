  • 10.09.2025, 09:00:38
  • /
  • OTS0026

Weltweit größter Innovationspreis geht bereits zum fünften Mal an emporia

Der europäische Smartphone-Hersteller emporia mit Hauptsitz in Linz wurde bereits zum fünften Mal mit dem Plus-X-Award für „Höchste Kundenzufriedenheit“ ausgezeichnet.

Eveline Pupeter freut sich über den Plus-X-Award für höchste Kundenzufriedenheit.
Linz (OTS) - 

Der Plus-X-Award ist der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Er zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte aus. Das Deutsche Institut für Produkt- und Marktbewertung befragt dazu rund 50.000 Frauen und Männer, mit welchen Marken sie in verschiedenen Kategorien besonders zufrieden sind.

emporia aus Linz (Österreich) konnte jetzt diesen begehrten Preis zum fünften Mal entgegennehmen. Eveline Pupeter, Eigentümerin und Geschäftsführerin von emporia Telecom: „Wir arbeiten konsequent daran, die besten einfach bedienbaren Smartphones und Tastenhandys zu entwickeln. Ich bin stolz, dass es uns schon so viele Jahre gelingt, unsere Kundinnen und Kunden in höchstem Maße zufrieden zu stellen.

Rückfragen & Kontakt

emporia Telecom
Walter Deil, Unternehmenssprecher/Company Spokesman
Telefon: +43 670 7010 322
E-Mail: Walter.Deil@emporiamobile.com
Website: https://www.emporiamobile.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
