Barbara Stöckl im Gespräch mit Heinz Marecek und Erwin Steinhauer

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 11. September 2025, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die beiden Theaterlegenden Heinz Marecek und Erwin Steinhauer, die eine langjährige Freundschaft verbindet, zu Gast bei Barbara Stöckl:



„Es ist eine Frage des Talents – und das hat man oder man hat es nicht. Und der Erwin hat es im reichsten Ausmaß“, sagt Heinz Marecek über seinen langjährigen Freund und Bühnenpartner Erwin Steinhauer. Vor 25 Jahren tourten die beiden mit ihrer erfolgreichen Doppelconférence „Was lachen Sie?“ durch Österreich – mehr als 120 ausverkaufte Vorstellungen zeugen vom großen Publikumszuspruch. Zum 80. Geburtstag von Heinz Marecek feiern die beiden im März ihr Bühnencomeback – mit jener Mischung aus Humor, Tiefgang und feinsinniger Beobachtung, die ihrem Programm seinen unverwechselbaren Charakter verleiht.



„Was ich an Heinz immer geschätzt habe, ist sein Wissen, seine Intelligenz und sein unglaublicher Humor“, sagt wiederum Erwin Steinhauer über seinen langjährigen Weggefährten. Neben der gemeinsamen Leidenschaft für die Bühne verbindet die beiden auch eine enge Beziehung zur Theaterlegende Otto Schenk, den sie als prägende Inspiration in ihrem künstlerischen Leben sehen. Im Gespräch mit Barbara Stöckl blicken die beiden nicht nur auf ihre gemeinsame Karriere zurück, sondern sprechen auch offen über das Älterwerden und die Veränderungen, die das mit sich bringt.