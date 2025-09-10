Termine am 10. September in der Rathauskorrespondenz

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS) - 10.00 Uhr, Kick-Off Wiener Klimateam mit Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner, Bezirksvorsteher Martin Fabisch und Gemeinderat Stefan Gara (1., Grete-Rehor-Park, Dr.-Karl-Renner-Ring 1)

16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (21., VHS, Angerer Straße 14, großer Saal)

18.00 Uhr, Verleihung des 24. Wiener Frauenpreises mit u.a. Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál. Medienvertreter*innen bitte registrieren unter oeffentlichkeitsarbeit@ma57.wien.gv.at (1., Rathaus/Arkadenhof, Lichtenfelsgasse 2) (Schluss)

