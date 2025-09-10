Public Interest holt Andreas Rudas an Bord

Public Interest Consultants verstärkt sein Executive-Beraterteam mit Andreas Rudas, der ab sofort als Senior Advisor für die Klienten des Unternehmens im Einsatz ist. Damit gewinnt Public Interest eine der profiliertesten Persönlichkeiten im Spannungsfeld von Medien, Wirtschaft und Politik.

Public Interest ist die führende Beratung für strategische Kommunikation in Österreich. Das Unternehmen berät rund 100 Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte – darunter mehr als 60 Prozent der ATX-Unternehmen. Die 2007 gegründete Beratung verzeichnet seit Jahren einen sehr erfolgreichen Wachstumskurs.

Andreas Rudas, 1953 in Budapest geboren und in Österreich aufgewachsen, blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück: Von 1986 bis 1997 war er beim ORF tätig, zunächst als Sprecher, später als Generalsekretär. Anschließend fungierte er als Bundesgeschäftsführer der SPÖ, bevor er ab 2000 Führungspositionen beim Automobilzulieferer Magna übernahm. 2005 wechselte er zur WAZ Media Group. 2009 folgte die Berufung in das Executive Committee der RTL Group. Nach seinem Ausscheiden im Jahr 2018 übernahm Rudas leitende Beratungsfunktionen.

Andreas Rudas: „Es ist mir eine große Freude, Teil des hervorragenden Teams von Public Interest zu werden, um deren Expertise des Unternehmens weiter zu stärken und zusätzlichen Mehrwert für die Klienten zu schaffen. Österreichs Unternehmen stehen vor tiefgreifenden Umbrüchen – politisch, wirtschaftlich und im internationalen Wettbewerb. Public Interest ist bestens aufgestellt, um seine Klienten durch strategische Kommunikation entscheidend zu unterstützen.“

Gregor Schönstein, Managing Partner: „Wir freuen uns sehr, Andreas bei Public Interest willkommen zu heißen. Seine jahrzehntelange Erfahrung unterstreicht unser klares Bekenntnis, herausragende Ergebnisse zu liefern und neue Ansätze in der Kommunikationsberatung voranzutreiben.“

Bernhard Nagiller, Managing Partner: „Mit Andreas Rudas holen wir eine Persönlichkeit an Bord, die Politik, Wirtschaft und Medien wie kaum ein anderer verbindet. Sein Zugang ist ein starkes Signal an unsere Klienten und ein wichtiger Schritt in unserer erfolgreichen Wachstumsstrategie.“

Die Gesellschafterstruktur bleibt unverändert: 50 Prozent hält Schönstein, 50 Prozent Nagiller.

