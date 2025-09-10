  • 10.09.2025, 09:00:35
Rheumabus 2025 im Oktober in Niederösterreich unterwegs

Wien (OTS) - 

Unter dem Motto „Rheuma bewegt!“ tourt der Rheumabus Anfang Oktober durch Niederösterreich. Geboten werden kostenlose Information zu rheumatischen Erkrankungen und modernen Therapieoptionen, Beratung und Austausch mit Expert:innen sowie ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen der Österreichischen Rheumaliga.

Stationen:

  • 03.10.2025 | 9.00 – 12.00 Uhr | Tulln, Hauptplatz
  • 03.10.2025 | 14.00 – 17.00 Uhr | Melk, Hauptplatz
  • 04.10.2025 | 9.00 – 12.00 Uhr | Baden, Vorplatz Römertherme
  • 04.10.2025 | 14.00 – 17.00 Uhr | Neunkirchen, Hauptplatz

Einsteigen, Platz nehmen, informieren – jede:r ist willkommen, keine Anmeldung erforderlich!

Infos: www.rheumaliga.at

Rückfragen & Kontakt

Hennrich.PR GmbH
Daniela Hennrich
Telefon: 01/8799907 bzw. 0664 4081818
E-Mail: office@hennrich-pr.at

