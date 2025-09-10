- 10.09.2025, 09:00:35
Rheumabus 2025 im Oktober in Niederösterreich unterwegs
Unter dem Motto „Rheuma bewegt!“ tourt der Rheumabus Anfang Oktober durch Niederösterreich. Geboten werden kostenlose Information zu rheumatischen Erkrankungen und modernen Therapieoptionen, Beratung und Austausch mit Expert:innen sowie ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen der Österreichischen Rheumaliga.
Stationen:
- 03.10.2025 | 9.00 – 12.00 Uhr | Tulln, Hauptplatz
- 03.10.2025 | 14.00 – 17.00 Uhr | Melk, Hauptplatz
- 04.10.2025 | 9.00 – 12.00 Uhr | Baden, Vorplatz Römertherme
- 04.10.2025 | 14.00 – 17.00 Uhr | Neunkirchen, Hauptplatz
Einsteigen, Platz nehmen, informieren – jede:r ist willkommen, keine Anmeldung erforderlich!
Infos: www.rheumaliga.at
Rückfragen & Kontakt
Hennrich.PR GmbH
Daniela Hennrich
Telefon: 01/8799907 bzw. 0664 4081818
E-Mail: office@hennrich-pr.at
