Rheumabus 2025 im Oktober in Niederösterreich unterwegs

Unter dem Motto „Rheuma bewegt!“ tourt der Rheumabus Anfang Oktober durch Niederösterreich. Geboten werden kostenlose Information zu rheumatischen Erkrankungen und modernen Therapieoptionen, Beratung und Austausch mit Expert:innen sowie ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen der Österreichischen Rheumaliga.

Stationen:

03.10.2025 | 9.00 – 12.00 Uhr | Tulln, Hauptplatz

03.10.2025 | 14.00 – 17.00 Uhr | Melk, Hauptplatz

04.10.2025 | 9.00 – 12.00 Uhr | Baden, Vorplatz Römertherme

04.10.2025 | 14.00 – 17.00 Uhr | Neunkirchen, Hauptplatz

Einsteigen, Platz nehmen, informieren – jede:r ist willkommen, keine Anmeldung erforderlich!

Infos: www.rheumaliga.at