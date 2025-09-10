„Immer ein guter Zug“: Westbahn mit neuem Markenauftritt

Wien (OTS) -

Ab heute tritt die Westbahn mit dem neuen Markendesign unter dem Leitsatz „Immer ein guter Zug“ auf. Das neue, frische Design soll das Markenversprechen sichtbar, erlebbar und glaubwürdig vermitteln.

„Der neue Markenauftritt strahlt Energie aus, gleichzeitig bleiben wir unseren Wurzeln treu. Wir wollen mit dem neuen Claim ‚Immer ein guter Zug‘ erzählen, warum die Westbahn in jeder Hinsicht ‚ein guter Zug‘ ist. Er vereint alles, was die Westbahn ausmacht: Die Westbahn bietet Qualitätsreisezeit und Zuverlässigkeit. Jede Fahrt ist ein komfortables und entspannendes Reiseerlebnis. Einzigartig steht die Westbahn für echte Herzlichkeit und Exzellenz. Durch all das heben wir uns vom Mitbewerb ab”, erklärt Westbahn-Geschäftsführer Marco Ramsbacher.

Visuelle Neuausrichtung

Neben einem neuen Claim setzt die Westbahn auf eine visuelle Neuausrichtung und präsentiert sich mit einem frischen, selbstbewussten Auftritt. Sofort ins Auge fällt die neue Optik mit neuem Logo als visueller Anker der Westbahn. Die Farbwelt basiert auf einer ausgewogenen Kombination aus Blau- und Gelbgrün-Tönen mit zusätzlichen Kontrasten, um den offenen und modernen Look zu betonen.

„Der neue Look steht für ein modernes Markenbild. Der Wiedererkennungswert bleibt klar, aber die Optik ist kraftvoller und frischer. Zusätzlich starten wir mit unserer ganzheitlichen Kampagne, die das Qualitätsversprechen der Westbahn in den Mittelpunkt rückt. Dabei stehen die Menschen immer im Vordergrund. Das macht unsere Kampagne so lebendig und erlebbar“, erklärt Theresa Kriechhammer, Head of Marketing bei der Westbahn.

Erfolgsmarke Westbahn

Das Rebranding soll auch die Rolle der Westbahn im heimischen Bahnverkehr hervorheben. Anfangs 2011 gegründet, fuhr die Westbahn zwischen Wien und Salzburg, heute sind Westbahn-Züge auf einem umfassenden Streckennetz von Wien Westbahnhof über Salzburg bis zum Bodensee sowie über München bis Stuttgart unterwegs.

„Die Westbahn ist heute auf Österreichs Schienen nicht mehr wegzudenken, insbesondere auf der Weststrecke. Als Erfolgsmodell zeigt die Westbahn, dass wirtschaftlich erfolgreicher Personenverkehr auf der Schiene in Österreich aus eigener Kraft möglich ist – mit dem richtigen Produkt und einem erstklassigen Qualitätsversprechen. Ab März 2026 werden wir das auch auf der Südstrecke zeigen und ein neues, attraktives Angebot für Reisende von Wien bis Villach schaffen“, betont Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch. Zum Start der Westbahn ab März 2026 wird die Westbahn fünfmal täglich von Wien über Graz und Klagenfurt bis Villach und retour fahren.