REMINDER: Ausmusterung des EKO Cobra-Ausbildungslehrgangs 2025

Wien (OTS) -

Das Bundesministerium für Inneres und die Direktion für Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra laden zur feierlichen Ausmusterung des laufenden Ausbildungslehrgangs des Einsatzkommandos Cobra in Wiener Neustadt ein. Zu den anwesenden Ehrengästen dürfen wir u.a. Innenminister Gerhard Karner und die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zählen. Im Anschluss an die Ausmusterung findet eine Einsatzvorführung statt.

Wann: 10. September 2025, 14:30 Uhr

Wo: Straße der Gendarmerie 5, 2700 Wiener Neustadt

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/9bczjw9a