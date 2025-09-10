3SI Immogroup revolutioniert den Wiener Immobilienmarkt mit Wohnungen nach Maß

Wien (OTS) -

Die 3SI Immogroup setzt mit einem innovativen Konzept neue Maßstäbe in der Wiener Immobilienwelt: Wohnungen nach Maß. Was in der Mode längst selbstverständlich ist, hält nun auch im Wohnbau Einzug – Käuferinnen und Käufer erhalten die einmalige Möglichkeit, ihre Wohnung von Grund auf nach individuellen Vorstellungen zu gestalten.

„ Kein Projekt gleicht dem anderen, und kein Käufer ist wie der andere. Warum also sollten Wohnungen dieser Individualität nicht folgen? Mit unserem Konzept schaffen wir eine neue Dimension des Wohnens und können auf persönliche Wünsche eingehen und so maßgeschneiderte, hochwertige und einzigartige Wohnungen erschaffen “, so Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Bauträgern, die ausschließlich fertiggestellte oder standardisierte Einheiten anbieten, geht die 3SI einen Schritt weiter: Die Sanierung startet erst mit dem Käufer. Damit fließen persönliche Wünsche bereits in der Bauphase ein – von edlen Parkettböden über luxuriöse Bäder bis hin zu Sonderlösungen wie Wintergärten oder Smart-Home-Systemen. Auch individuelle Grundrisse sind, je nach Projekt, möglich, sodass die Wohnung nicht nur technisch, sondern auch räumlich exakt auf die Bedürfnisse der künftigen Bewohner abgestimmt wird.

So entfällt für die Käufer jeder nachträgliche Aufwand für Umgestaltung oder aufwendige Sanierungen: Alles ist bereits so umgesetzt, wie sie es sich wünschen. Damit entsteht nicht nur ein Wohn(t)raum, der individuell passt, sondern auch sofort bezogen werden kann – ohne zusätzliche Arbeit oder Kompromisse.

Die 3SI Immogroup bietet dieses maßgeschneiderte Wohnkonzept derzeit in besonders attraktiven Wiener Lagen, etwa im 2., 3. und 4. Bezirk. Hier sind Wohnungen mit Größen zwischen rund 30 und 200 m² möglich – von kompakten City-Apartments bis hin zu großzügigen Familienwohnungen oder exklusiven Penthouses. Jede Einheit ist damit ein unverwechselbares Unikat.

Einzigartige Wohnungen, die Persönlichkeit und Wünsche der Käufer widerspiegeln

Für künftige Bewohner bedeutet dies höchste Individualität, Qualität und Wertsteigerung. Für den Markt markiert es eine echte Premiere – denn diese Form der maßgeschneiderten Individualisierung war im Wiener Altbau bislang kaum vorstellbar.

Darüber hinaus steht die 3SI Immogroup für höchste Qualität und Nachhaltigkeit. Durch den bewussten Umgang mit bestehender Bausubstanz, die sorgfältige Auswahl langlebiger Materialien und modernste technische Standards entstehen Wohnungen, die nicht nur zeitlos schön, sondern auch nachhaltig wertbeständig sind.

Mit diesem neuen Segment erweitert die 3SI Immogroup ihr Angebot und spricht gezielt Individualisten an, die beim Wohnungskauf keine Kompromisse eingehen möchten, sondern ihre persönlichen Wohnträume verwirklichen wollen.

Weitere Informationen:

www.3si.at

makler@3si.at