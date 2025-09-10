feratel: Digitales Gästeblatt in Österreich

Innsbruck (OTS) -

Die Digitalisierung der Gästemeldung ist in Österreich längst Realität. Mit dem System der feratel media technologies AG wird bereits heute der überwiegende Teil aller Meldungen elektronisch abgewickelt.

Rund 1.200 Gemeinden, darunter fast alle großen Tourismusorte des Landes, setzen auf die Lösung. Damit laufen etwa 80 Prozent aller Gästemeldungen über feratel. Neun von zehn Vorgänge erfolgen bereits automatisiert entweder direkt über Schnittstellen zu mehr als 170 Hotelprogrammen, über Eingaben im feratel WebClient oder über die Gäste selbst mittels Online-Checkin. Die Leistungsfähigkeit zeigt sich eindrucksvoll an Rekordtagen: So wurden bspw. am 15. Februar dieses Jahres an nur einem Tag über 400.000 Ankünfte verarbeitet.

Das System erfüllt nicht nur die gesetzlichen Anforderungen des Meldewesens, sondern bietet zahlreiche weiterführende Funktionen. Dazu gehören das digitale Gästeverzeichnis für Gastgeber, der bequeme Online Checkin für Gäste mit Reisepass-Scan und digitaler Unterschrift sowie die automatische Abrechnung und Vorschreibung von Abgaben mit integrierten Schnittstellen in Buchhaltungssyteme und zu Statistik Austria für die nahtlose Weiterleitung der Daten. Ergänzend ermöglichen moderne Business-Intelligence-Tools Gemeinden und Tourismusverbänden, Meldedaten in Echtzeit tagesgenau auszuwerten und strategisch einzusetzen.

Die digitale Meldung führt nicht nur zu Einsparung in der Verwaltung bei allen Beteiligten mit besserer Datenqualität, sondern bietet auch den Gästen ein besseres (smartes) Urlaubserlebnis: Der bequeme Online-Checkin spart wertvolle Zeit. Digitale Gästekarten, Skitickets oder Gratistickets zur Nutzung des öffentlichen Verkehrs werden zudem personalisiert und automatisiert über das Meldesystem an die gemeldeten Gäste ausgeliefert sowie in Urlaubsapps zur Nutzung am Smartphone bereitgestellt.

Wie erfolgreich die Umstellung funktionieren kann, zeigt das Burgenland. Dort wurde 2022 die vollständige digitale Gästemeldung flächendeckend eingeführt – ein landesweites Projekt, das innerhalb kurzer Zeit realisiert wurde und die Praxistauglichkeit eindrucksvoll bestätigt.

Im Land Salzburg wurde (nach Südtirol) erstmals in Österreich 2025 eine landesweite Lösung für kostenlose ÖPNV-Nutzung für alle gemeldeten Gäste umgesetzt. Seit Mai sind dort über das Meldesystem 2,8 Millionen Tickets ausgestellt worden. Für Gäste in zahlreichen Destinationen wie z.B. in Tirol ist die im Hintergrund laufende digitale Meldung längst eine wesentliche und nicht mehr wegzudenkende Voraussetzung für ihr smartes Urlaubserlebnis, das seitens der Destinationen ständig ausgebaut und erweitert wird.

feratel ist die Technologiepartnerin des österreichischen Tourismus. Die Lösung ist modular aufgebaut, praxiserprobt und wird laufend weiterentwickelt. Damit ist das digitale Gästeblatt keine Zukunftsvision mehr, sondern gelebte Praxis, auf die Gemeinden, Länder und Tourismusorganisationen erfolgreich setzen.