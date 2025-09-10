Wien (OTS) -

Die Ausstellung zum Jubiläum blickt zurück auf eine Stadtgeschichte, die sich immer auch in der Zeitung und bei seinen Verkäufer:innen widerspiegelt – von den aktivistischen Anfängen des Vereins, dem Wiener Opferball und den Protesten für die Freifahrt über die Coronazeit bis zum heutigen Einsatz für Verkäufer:innen in finanziellen Krisensituationen.

«30 Jahre AUGUSTIN – Mehr als eine Zeitung» findet vom 18. September bis 23. November 2025 in der Community Gallery im Wien Museum am Karlsplatz statt – bei freiem Eintritt.

Eine Führung exklusiv für Medien-Vertreter:innen bietet der Verein am 17. September um 11 Uhr.

Bitte um Anmeldung: konstanze.schaefer@wienmuseum.at

Zur Ausstellung gibt es außerdem ein umfangreiches Begleitprogramm:

Stadterkundungs-Touren mit Augustin-Verkäufer:innen, eine Geschichtenwerkstatt, ein Zine-Workshop für Kinder und Führungen durch die Ausstellung auf deutsch, englisch und rumänisch.

Das echte soziale Netzwerk

Seit 1995 gehören die Augustin-Verkäufer:innen zum Stadtbild Wiens. Die rund 500 Kolporteur:innen sind von Armut betroffen, wie 1,2 Millionen Menschen in ganz Österreich auch.

«Ich möchte nicht betteln. Mit dem Verkauf vom Augustin habe ich die Möglichkeit, einer Tätigkeit nachzugehen, anstatt um Almosen bitten zu müssen.» (Loveth, seit 5 Jahren beim Augustin)

Der Augustin erscheint alle zwei Wochen. Vom Verkauf der Zeitung bleibt den Verkäufer:innen die Hälfte des Verkaufspreises. Das Sozialprojekt Augustin bietet aber auch Anschluss und Selbstermächtigung für Menschen, die oft nicht gehört werden.

«Der Augustin sollte immer dazu beitragen, dass in der Stadt niemand Angst haben muss, anders zu sein.» (Robert Sommer, Mitbegründer des Augustin)

Heute, am Mittwoch, den 10. September, erscheint die 30-Jahre-AUGUSTIN Jubiläums-Ausgabe mit Beiträgen über die Gründer:innen der Zeitung und ihre Verkäufer:innen heute.

Die 30-Jahre-Aktivitäten finden im Rahmen von SHIFT, einem Programm der Stadt Wien statt.

«Dancing in the margins»

Performance mit Augustin-Verkäufer:innen, choreografiert von Mzamo Nondlwana, am Karlsplatz (neben dem Teich) .

Datum: 17.09.2025, 17:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Karlsplatz