Forum Mitteleuropa 2025 – „Gemeinsame Wege, Chancen und Risiken“

Von 12. September bis 11. Oktober 2025 findet in Wien zum fünften Mal das Forum Mitteleuropa statt.

Wien (OTS) - 

Unter dem Leitgedanken „Gemeinsame Wege, Chancen und Risiken“ bietet es eine Plattform für den Austausch zwischen Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. Partner sind u. a. Wiener Ringstraßenakademie, Freiheitliches Bildungsinstitut, Patrimonium Sancti Adalberti, Machiavelli Centro Studi, Vienna Congress Comsult, Deutsch-Ungarisches Institut, FGÖ-Bundesheergewerkschaft, Hayek-Institut und Kuratorium für die Umfassende Landesverteidigung.

Programm-Highlights

  • Eröffnung: Dr. Walter Rosenkranz, Präsident des Nationalrates, und Václav Klaus, ehemaliger Präsident der Tschechischen Republik

  • Strukturpolitik: Wettbewerbsfähigkeit Mitteleuropas in der EU

  • Außenpolitik: Chancen und Risiken gemeinsamer Außenpolitik

  • Jugend im Wandel: Wie erreichen wir die junge Generation?

  • Wirtschaftsraum Mitteleuropa: Bedeutung in der EU

  • Militärische Landesverteidigung: Abwehrbereitschaft und Kooperationen

  • Sozialsystem im Wandel: Herausforderungen für Österreich

Das vollständige Programm mit sämtlichen Rednern findet sich unter www.forummitteleuropa.at

„Das Forum Mitteleuropa hat zum Ziel, die Region Mitteleuropa als politisches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum Europas wiederzubeleben und zu stärken. Wir freuen uns, dass wir dazu in diesem Jahr unsere Publikation „5 Jahre Forum Mitteleuropa. Ein Mitteleuropa der Vaterländer – ein gemeinsamer Weg mit Chancen und Risiken“ vorstellen können“, betont Organisator Dr. Wolfgang Baumann.

Pressekontakt, Interviewwünsche und Akkreditierungen: office@forummitteleuropa.at

Rückfragen & Kontakt

Forum Mitteleuropa
E-Mail: info@forummitteleuropa.at

