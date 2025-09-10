Forum Mitteleuropa 2025 – „Gemeinsame Wege, Chancen und Risiken“

Wien (OTS) -

Unter dem Leitgedanken „Gemeinsame Wege, Chancen und Risiken“ bietet es eine Plattform für den Austausch zwischen Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. Partner sind u. a. Wiener Ringstraßenakademie, Freiheitliches Bildungsinstitut, Patrimonium Sancti Adalberti, Machiavelli Centro Studi, Vienna Congress Comsult, Deutsch-Ungarisches Institut, FGÖ-Bundesheergewerkschaft, Hayek-Institut und Kuratorium für die Umfassende Landesverteidigung.

Programm-Highlights

Eröffnung: Dr. Walter Rosenkranz, Präsident des Nationalrates, und Václav Klaus, ehemaliger Präsident der Tschechischen Republik

Strukturpolitik: Wettbewerbsfähigkeit Mitteleuropas in der EU

Außenpolitik: Chancen und Risiken gemeinsamer Außenpolitik

Jugend im Wandel: Wie erreichen wir die junge Generation?

Wirtschaftsraum Mitteleuropa: Bedeutung in der EU

Militärische Landesverteidigung: Abwehrbereitschaft und Kooperationen

Sozialsystem im Wandel: Herausforderungen für Österreich

Das vollständige Programm mit sämtlichen Rednern findet sich unter www.forummitteleuropa.at

„Das Forum Mitteleuropa hat zum Ziel, die Region Mitteleuropa als politisches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum Europas wiederzubeleben und zu stärken. Wir freuen uns, dass wir dazu in diesem Jahr unsere Publikation „5 Jahre Forum Mitteleuropa. Ein Mitteleuropa der Vaterländer – ein gemeinsamer Weg mit Chancen und Risiken“ vorstellen können“, betont Organisator Dr. Wolfgang Baumann.

Pressekontakt, Interviewwünsche und Akkreditierungen: office@forummitteleuropa.at