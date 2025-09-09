  • 09.09.2025, 19:14:03
AVATR VISION XPECTRA feiert Weltpremiere, AVATR präsentiert Originaldesign in München

München (OTS) - 

AVATR Technology veranstaltete seinen "Brilliant New Horizon AVATR Brand Day" auf der UTOPIA München in München, Deutschland. Das weltweit erste Emotive Intelligent (EI) Vision Car, der AVATR VISION XPECTRA, feierte sein Debüt, zusammen mit dem limitierten AVATR 012, der gemeinsam mit Kim Jones entwickelt wurde, der exklusiven Sonderanfertigung AVATR 11 Royal Edition, dem Urban Luxury SUV AVATR 07 und der Luxury Sports Sedan AVATR 06. Diese Star-Modelle bilden eine neue Luxus-Matrix und werden vom 9. bis 14. September 2025 auf dem Autosalon in München zu sehen sein, wo sie die systematischen Errungenschaften der Marke in Bezug auf originelles Design und intelligente Technologie in vollem Umfang präsentieren.

Die Inspiration für das Design des AVATR VISION XPECTRA stammt aus der "Kraft der natürlichen Energie". Sein Äußeres zeichnet sich durch klare, kühne Linien aus, die eine kraftvolle, aber dennoch selbstbewusste Haltung vermitteln, während im Innenraum sorgfältig ausgewählte Materialien mit modernster Technologie kombiniert werden, um einen intelligenten, personalisierten und eindringlichen Raum zu schaffen. Chief Design Officer Nader erklärte: "AVATR VISION XPECTRA ist ein Begleiter für emotionale Intelligenz, der durch Energie geformt und durch Emotionen verbunden ist. Hier wird jede Reise zu einer lebendigen Deklaration von 'Emotionalem Luxus'."

Das globale Debüt von AVATR VISION XPECTRA stellt nicht nur einen neuen Versuch von AVATR im Bereich des originellen Designs dar, sondern spiegelt auch die Forschungsrichtung der Marke wider, die sich auf das Kernkonzept des "Emotive Luxury" konzentriert. AVATR erklärte, dass das Unternehmen auch in Zukunft originelles Design mit intelligenter Technologie kombinieren wird, um zukünftige Mobilitätserlebnisse zu schaffen, die die Erwartungen übertreffen und die Vorstellungskraft neu definieren.

