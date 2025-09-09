Einladung zum kulinarischen Herbstspaziergang Taste Wörthersee

Velden am Wörthersee (OTS) -

Wir freuen uns, Sie zum kulinarischen Herbstspaziergang „Taste Wörthersee“ einzuladen.

Die Veranstaltung findet am 24. September 2025 ab 16:00 Uhr im Seehof Feidig am Saissersee statt.

Im Rahmen des Abends erwarten Sie Marktstände mit Köstlichkeiten aus der Region, Wein-Talks mit Kärntner Winzern, eine Live-Podcast Aufnahme von "What's up? Wörthersee", Live-Musik sowie eine Fotoausstellung und vieles mehr.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind und über diese besondere Veranstaltung berichten.

Die Einladung mit allen Details finden Sie im Anhang.

Wir bitten Sie um Ihre Anmeldung bis 20. September unter diesem Link: https://www.woerthersee.com/kulinarik/anmeldung





