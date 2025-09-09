  • 09.09.2025, 16:23:05
FPÖ-Bors: „Bundes-ÖVP soll Grenzen schützen statt Landesräte anschütten“

Schwarze PR-Masche ins Leere – Landsleute leiden unter Asylwahnsinn

Sankt Pölten (OTS) - 

„Durchsichtig, dünnhäutig, ÖVP halt. Der Angriff von Ernst Gödl ist nichts anderes als ein seichtes Ablenkungsmanöver. Denn Fakt ist: Die ÖVP betreibt seit Jahren eine gescheiterte Migrationspolitik – schöne Worte in Presseaussendungen ändern daran nichts. Landesrat Antauer hat korrekterweise auf die massiven Probleme hingewiesen, die es sowohl beim Asylwesen als auch beim Familiennachzug gibt. Wer so tut, als gäbe es dabei keine Zusammenhänge, der verschließt die Augen vor der Realität. Während die ÖVP mit komplizierten Regelungen und Schlagworten wie ‚Zwölftelregelung‘ herumjongliert, leiden die Menschen in unserem Land unter den Folgen einer völlig außer Kontrolle geratenen Zuwanderungspolitik“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Sicherheits- und Asylsprecher LAbg. Andreas Bors das deplatzierte Ausrücken von ÖVP-Sicherheitssprecher Gödl.

„Anstatt Landesräte, die die Sorgen der Landsleute ansprechen, anzupatzen, sollte die Bundes-ÖVP endlich ihren Job machen und die Grenzen schützen. Die Menschen in NÖ und ganz Österreich erwarten sich keine PR-Spielchen, sondern konsequentes Handeln gegen illegale Migration“, schließt Bors.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

