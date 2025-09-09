- 09.09.2025, 15:32:07
Überreichung von Beglaubigungsschreiben an Bundespräsident Alexander Van der Bellen
Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfing heute, am 9. September 2025, folgende Botschafterinnen und Botschafter in der Präsidentschaftskanzlei und nahm ihre Beglaubigungsschreiben entgegen:
I.E. Frau Matilda Aku Alomatu OSEI-AGYEMAN, Botschafterin der Republik Ghana
S.E. Herr Marko ŠTUCIN, Botschafter der Republik Slowenien
S.E. Herr Jorge Manuel da Silva LOPES, Botschafter der Portugiesischen Republik
I.E. Frau Alison L. GRANT, Botschafterin von Kanada
I.E. Frau Annika BEN DAVID, Botschafterin des Königreichs Schweden
S.E. Herr Simon BIEDERMANN, Botschafter des Fürstentums Liechtenstein
I.E. Frau Khadra Ahmed DUALEH, Botschafterin der Bundesrepublik Somalia
Fotos von der Überreichung der Beglaubigungsschreiben sind hier abrufbar:
Akkreditierung von neuen Botschafterinnen und Botschaftern in Österreich
