„Der große Showdown im Reiseverkehr 2025“

Das kommende Wochenende wird nach Ansicht des ARBÖ den „großen Showdown“ im Sommerreiseverkehr 2025 bringen. Gründe dafür sind das Ferienende in den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg, das DTM-Gastspiel am Red Bull Ring in Spielberg, der Wachau Marathon sowie das Robbie-Williams-Konzert und die Herbstmesse in Klagenfurt.

In den beiden deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg drücken ab Montag, 15.09.2025, über 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler wieder die Schulbank – ein klares Signal für prallvolle Straßen. Erfahrungsgemäß rollt am Samstag, 13.09., die Hauptwelle des Rückreiseverkehrs, zu der sich auch noch Reisende gesellen, die keine schulpflichtigen Kinder haben und noch einen herbstlichen Badeurlaub am Mittelmeer verbringen wollen. Daher erwarten die ARBÖ-Verkehrsexperten Staus und Verzögerungen auf folgenden Strecken:

Brennerautobahn (A13), zwischen Innsbruck und der Mautstelle Schönberg sowie vor der Baustelle Luegbrücke

Fernpassstrecke (B179), im gesamten Verlauf mit Blockabfertigung vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermoosertunnel

Inntalautobahn (A12) im Großraum Innsbruck und vor der Grenze Kufstein/Kiefersfelden

Innkreisautobahn (A8) kurz nach der Grenze Suben bei der Ausreise nach Deutschland

Karawankenautobahn (A11) bzw. A2 in Slowenien vor dem Karawankentunnel

Pyhrnautobahn (A9) bzw. A1 in Slowenien vor der Grenze Spielfeld/Sentilj sowie bei Gratkorn, vor dem Gleinalmtunnel, Bosrucktunnel und der Tunnelkette Klaus

Tauernautobahn (A10), in den Großräumen Villach und Salzburg sowie zwischen Rennweg und Pass Lueg

Westautobahn (A1) vor der Grenze Walserberg



„Auch der Sonntag, vor allem am Nachmittag, wird eine Rückreisewelle in Richtung Norden bringen. Wer Staus möglichst meiden will, startet entweder bereits Freitagabend spät oder Samstag früh vor 07:00 Uhr. Am Sonntag möglichst erst nach 20:00 Uhr heimfahren“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Motorsport trifft Ferienwelle – die DTM am Red Bull Ring in Spielberg

Am Red Bull Ring glühen am Samstag und Sonntag die Motoren. Mit Lucas Auer (Mercedes-AMG Team Landgraf) und Thomas Preining (Manthey/Porsche) kämpfen gleich zwei Österreicher an der Spitze der Gesamtwertung der DTM. Bis zu 50.000 Motorsport-Fans strömen zumeist mit dem eigenen Fahrzeug ins Murtal – und das zeitgleich mit dem Ferienverkehr. Das wird laut Einschätzung der ARBÖ-Verkehrsexperten vor allem am Samstag in den Mittagsstunden zu Staus auf der Pyhrnautobahn (A9) zwischen Graz und dem Knoten St. Michael und auf der Murtalschnellstraße (S36) rund um St. Michael und Zeltweg führen. Wer Staus vermeiden will, nimmt den Zug bis zum Bahnhof Knittelfeld oder Judenburg – von dort fahren Shuttlebusse direkt zum Red Bull Ring.

Zwtl.: Robbie Williams rockt mit rund 30.000 Fans den Wörthersee

Am Sonntagabend, 14.09.2025, steigt in der Wörthersee-Arena das vermutlich ausverkaufte Konzert von Robbie Williams. 30.000 Fans erwarten Hits wie „Let Me Entertain You“, „Rock DJ“, „Feel“ und „Angels“. Bereits ab 15:30 Uhr drohen massive Staus rund um Stadion und Messe. „Besonders betroffen werden die Südautobahn (A2) zwischen Grafenstein und Krumpendorf, der Südring, die Rosentaler Straße und die Villacher Straße sein. Wir empfehlen entweder die Anreise mit der Bahn und den Bussen der Stadtwerke vom Hauptbahnhof oder Parken auf den Parkplätzen Minimundus, Strandbad und Wiese Villacher Straße und dann die Weiterfahrt mit den Buslinien der Stadtwerke Klagenfurt“, rät ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Wachau-Marathon mit tausenden Teilnehmer und zahlreiche Straßensperren

Der Wachau-Marathon wird am Sonntag, 14.09.2025, ein Vierteljahrhundert alt. Nachdem 2024 der Marathon wegen des Hochwassers abgesagt werden musste, wird das Jubiläum heuer nachgeholt. Schon traditionell startet der 42,195 Kilometer lange Bewerbe um 10 Uhr in Emmersdorf und findet sein Ziel in Krems. Die Strecke führt ebenso wie jene des Halbmarathons und des Nordic-Walking-Halbmarathons, deren Start in Spitz erfolgt, sowie jene des Viertel-Marathons + Teambewerb, die in Achleiten starten, größtenteils über die Donaustraße (B3). Diese wird daher am Sonntag, von 8 bis 16 Uhr zwischen Emmersdorf und Krems ebenso wie die in die B3 einmündenden Landes- und Gemeindestraßen gesperrt.

„Wie bei Marathons üblich werden die Sperren kontinuierlich nach dem Passieren des Schlusswagens für den Verkehr freigegeben.“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Zwtl.: Herbstmesse Klagenfurt lockt bis zu 50.000 Besucher

Die Klagenfurter Herbstmesse vom Mittwoch, 10.09.2025, bis Sonntag, 14.09.2025, öffnet jeweils von 08:00 bis 19:00 Uhr am Messegelände der Kärntner Landeshauptstadt ihre Tore. Mehr als 500 Aussteller und 140 Programmpunkte locken bis zu 50.000 Besucher. Schwerpunkte sind die „Alpen-Adria-Kulinarik“, „Bauen“, „Lifestyle, Fashion & Entertainment“, „Rund ums Haus“ und „Wohnen und Design“. Vor allem am Wochenende werden Staus und längere Verzögerungen rund um das Messegelände, unter anderem auf der August-Jaksch-Straße, der Florian-Gröger-Straße, der St.-Ruprechter-Straße, der Valentin-Leitgeb-Straße und dem Viktringer Ring, nicht ausbleiben. Das Messegelände von Klagenfurt bietet auf den Freiflächen und im Parkhaus Platz für rund 1.300 Fahrzeuge. Weitere Parkmöglichkeiten bieten sich bei der „Park+Ride“-Anlage an der Autobahnabfahrt August-Jaksch-Straße an. Von dort verkehrt im 15-Minuten-Takt, von 08:20 Uhr bis 18:30 Uhr, ein Shuttlebus zum und vom Messegelände.

