FPÖ – Kaniak: „Daten zu Intensivbettenbelegung zeigen: Kapazitäten waren nie durch Corona überlastet!“

Die Corona-Erzählung der schwarz-grünen Regierung bricht in sich zusammen – keine Rechtfertigung für Zwangsmaßnahmen und Impfpflicht!

Wien (OTS) - 

„Die jetzt vorliegenden Zahlen der parlamentarischen Anfragebeantwortung betreffend die Entwicklung der Intensivbettenbelegung sprechen eine klare Sprache: In den Jahren 2020 bis 2023 lag der Anteil von Corona-Patienten an der Intensivbelegung niemals über sechs Prozent – im Jahr 2021 am Höchststand bei 5,8 Prozent, 2020 bei 2,9 Prozent, 2022 bei 1,9 Prozent und 2023 bei nur noch 0,6 Prozent“, erklärte FPÖ-Gesundheitssprecher NAbg. Mag. Gerhard Kaniak.

Gleichzeitig sei die Gesamtauslastung der Intensivstationen in der Pandemie deutlich zurückgegangen: „Vor der Pandemie waren die Intensivstationen zu rund 77 Prozent ausgelastet, während der Corona-Jahre sank dieser Wert auf knapp über 70 Prozent. Es wurden also Kapazitäten bewusst zurückgehalten – und das, obwohl die Öffentlichkeit ständig mit Warnungen vor einer angeblich drohenden Überlastung konfrontiert wurde. Genau dieses Bedrohungsszenario wurde als Rechtfertigung für freiheitsbeschränkende Maßnahmen und letztlich auch für die Impfpflicht missbraucht. Zudem wurden die Betten ab 2021 sogar wieder reduziert“, so Kaniak.

Kaniak kritisierte ebenfalls scharf, dass alle Intensivpatienten, auch wenn nur ein positiver Test vorlag, in der Statistik als Corona-Intensivfälle gezählt wurden – unabhängig davon, ob die eigentliche Behandlung etwas mit der Infektion zu tun hatte oder nicht: „Damit wurden Zahlen künstlich aufgebläht und ein Bedrohungsszenario konstruiert, das so in den offiziellen Daten schlicht nicht nachvollziehbar ist. Wir dürfen niemals vergessen, dass die angebliche drohende Überlastung des Gesundheitswesens die Grundlage aller Corona-Maßnahmen war: von Schulschließungen über Betretungsverbote in Handel und Gastronomie bis hin zu Kontaktbeschränkungen an Feiertagen und der Einführung der Impfpflicht. Viele Menschen konnten sich von sterbenden Angehörigen nicht verabschieden. Bis heute wurde dieses Narrativ aufrechterhalten. Jetzt zeigt sich klar: Die Rechtfertigung dieser Maßnahmen fällt in sich zusammen.“

