  • 09.09.2025, 14:43:35
  • /
  • OTS0138

Ortstaxenerhöhung Wien: Chaos verhindert – Planbarkeit gesichert

Eine schrittweise Übergangsfrist bis 2027 sowie eine separate Ausweisung der Ortstaxe schaffen wichtige Erleichterungen für die Betriebe.

Wien (OTS) - 

Nach intensiven Gesprächen zwischen der Stadt Wien, der ÖHV und der Wirtschaftskammer Wien konnten wesentliche Verbesserungen bei der geplanten Erhöhung der Ortstaxe erzielt werden. Statt einer abrupten Erhöhung ab 01.12.2025 kommt es nun zu einer schrittweisen Anpassung: ab 01.07.2026 auf 5 %, ab 01.07.2027 auf 8 %. Damit wird das Risiko einer überfallsartigen Belastungswelle für die Betriebe vermieden und organisatorisches Chaos eingedämmt.

Klare Preise: Ortstaxe separat ausgewiesen

Besonders wichtig für die Praxis ist, dass künftig die Ortstaxe separat ausgewiesen werden kann: „Mit dieser Lösung holen wir nach, was längst überfällig war: Transparenz. Gäste sehen künftig klar, was der eigentliche Zimmerpreis ist – und was als Steuer und Abgabe an die Stadt Wien fließt“, betont Alexander Ipp, ÖHV-Vizepräsident und Landesvorsitzender für Wien.

Übergangsfrist bringt Planbarkeit

Die verlängerte Übergangsfrist verschafft den Betrieben Zeit, ihre Systeme anzupassen und die Umstellung schrittweise vorzubereiten. „Damit können wir die Anpassung in die Planungen integrieren und unsere Betriebe vor einem administrativen Kraftakt über Nacht bewahren“, so Ipp.

Weitere Pressemeldungen und Bildmaterial finden Sie zum Download unter www.oehv.at/presse

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Hotelvereinigung
Oliver Schenk, MA
Public Affairs
Telefon: +43 1 5330952-24
E-Mail: oliver.schenk@oehv.at
Website: https://www.oehv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T15

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright