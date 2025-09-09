GÖD NÖ Bezirkskonferenzen 2025

Bezirk Tulln, Atzelsdorf (OTS) -

Matthias Deiser, Vorsitzender der GÖD NÖ, und Bezirksvorsitzende Karin Hebenstreit begrüßen die Abgeordneten zum NÖ Landtag Bernhard Heinreichsberger und Doris Hahn sowie Delegierte aus den Dienststellen zur Wahl der Bezirksgruppenleitung Tulln.

Die GÖD NÖ Bezirksgruppen sind eine einzigartige Organisationsform der größten Fach-Gewerkschaft in Niederösterreich Diese dienen als verlängerter Arm des Landesvorstandes zur regionalen Vertretung aller 27 Berufsgruppen und ihrer Mitglieder. Neben diesen organisatorischen Aufgaben ist sie aber auch ein wichtiges politisches Instrument in den niederösterreichischen Bezirken.

Die Leitung der Bezirksgruppe wird von den Delegierten der Betriebsausschüsse des Bezirksgruppenbereiches gewählt.

Matthias Deiser betont die Wichtigkeit der regionalen Bezirksvertretung als Vermittler und Vertreter lokaler Interessen. Durch die Bezirksorganisation schaffen wir Nähe zu den Beschäftigten im Öffentlichen Dienst und können so zielgerichteter die Arbeitswelt von morgen gestalten.

„Wir hören zu, wir greifen auf, und wir bringen das Gehörte in unsere gewerkschaftliche Arbeit ein – das ist unser Anspruch. Die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Öffentlichen Dienst sind für uns keine Statistik, sondern täglicher Auftrag. Dass wir dabei ganz bewusst zu unseren Mitgliedern in die Bezirke gehen, zeigt: Wir sind keine Organisation am Schreibtisch, sondern Teil der Arbeitsrealität. Diese Verankerung im Öffentlichen Dienst macht uns stark und erfolgreich. Danke an unsere Funktionärinnen und Funktionäre, die ehrenamtlich für die Kolleginnen und Kollegen aktiv sind.“