Unabhängige Gewerkschafter:innen wiederholen ihr Nein zum Aufschnüren des Gehaltsabschlusses für den öffentlichen Dienst!

Wien (OTS) -

Mit großer Sorge beobachtet die UGÖD (Unabhängige GewerkschafterInnen im Öffentlichen Dienst) die aktuellen Entwicklungen rund um den bereits vertraglich fixierten zweijährigen Gehaltsabschluss im Öffentlichen Dienst. Die Möglichkeit, dass bereits vereinbarte Ergebnisse aufgeschnürt werden, ist ein sozialpartnerschaftlicher Tabubruch und ein Schlag ins Gesicht all jener, die tagtäglich für das Funktionieren unseres Gemeinwesens sorgen.

Der Öffentliche Dienst geht kaputt. Aufnahme- und Pragmatisierungsstopps haben zu einer chronischen Unterbesetzung in allen Bereichen des Öffentlichen Dienstes geführt, was die verbliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwingt, konstant über ihre Belastungsgrenzen hinauszugehen. Die damit verbundenen Mehrleistungen, um Qualität und Angebotsdichte aufrechtzuerhalten, wurden oft still und ohne öffentliche Anerkennung erbracht. Die Bundesregierung überspannt aber jetzt den Bogen.

Das Aufmachen des Gehaltsabschlusses würde einen massiven Vertrauensbruch bedeuten, vor dem Hintergrund, dass von der Bundesregierung für 2027 und 2028 Nulllohnrunden für den Öffentlichen Dienst im vorlagepflichtigen Budgetpfad nach Brüssel gemeldet wurden.

Zusagen, die unter fairen Bedingungen getroffen wurden, dürfen nicht nachträglich gebrochen werden.

Bereits die neuerliche Gesprächseinladung zu Verhandlungen ist ein Zeichen mangelnder Wertschätzung gegenüber jenen, die das Rückgrat unseres Staates bilden – von der Pflege über die Bildung und Sicherheit bis zur Verwaltung.

Vorsitzende der UGÖD