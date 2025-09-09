  • 09.09.2025, 13:46:33
  • /
  • OTS0132

Erneuerbaren Beschleunigungsgesetz(EABG): Nächster Schlag ins Wasser schafft „lose-lose“ Situation

Wien (OTS) - 

Die Umweltorganisation VIRUS kritisiert den heute in Begutachtung geschickten Entwurf für ein Erneuerbaren Ausbau Beschleunigungsgesetz (EABG) als doppelt kontraproduktiv. Umweltverfahrensexperte Wolfgang Rehm: „Nach dem völlig verpfuschten AVG-Sommerentwurf ist das der nächste Schlag ins Wasser. Das bringt weder den Erneuerbaren Energien noch der Qualität von Verfahren etwas, und würde durch das Gesetz eine lose-lose Situation geschaffen, die nur Verlierer kennt.

Zwar habe bereits die zugrundeliegende EU-Richtlinie strukturelle Defizite, triebe aber die österreichische Bundesregierung die Fehlregulierung die Spitze. „Parallel zu bestehenden eingespielten Systemen insbesondere der UVP sollen nicht einer sondern gleich mehrere völlig neue Verfahrenstypen mit komplizierten und zersplitterten Behördenzuständigkeiten geschaffen und bei den Berufungsinstanzen zusätzlich zum Bundesverwaltungsgericht eine Langsamspur zu den jetzt schon völlig überforderten Landesverwaltungsgerichten eingezogen werden“, so Rehm. Weiter solle verstärkt auf Strategische Umweltprüfungen gesetzt werden, die in Österreich zwar bisher schon existiert haben, aber noch nirgends EU-rechtskonform aber natürlich ebenfalls in zersplitterter Form umgesetzt worden seien, woran sich durch das neue EABG nichts ändern würde. „Im Ergebnis würden Chaos, Schneckentempo, Rechtsunsicherheit geschaffen und ist die Sicherstellung eines hohen Umweltschutzniveaus gefährdet, ohne dass der geordnete Ausbau von erneuerbaren Energiekonversionsanlagen merklich vorangetrieben werden würde“, kritisiert Rehm abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Umweltorganisation VIRUS
Wolfgang Rehm
Telefon: 0699/12419913
E-Mail: virus.umweltbureau@wuk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VIR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright