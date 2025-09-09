Ausmusterung von 49 Polizeischülerinnen und -schülern in Kapfenberg

Wien (OTS) -

Am 9. September 2025 wurden zwei steirische Grundausbildungslehrgänge in Anwesenheit von Innenminister Gerhard Karner, Staatssekretär Jörg Leichtfried, der Leiterin der Gruppe I/A im Innenministerium, Eva Gollubits, sowie Landespolizeidirektor Gerald Ortner feierlich ausgemustert. 25 Frauen und 24 Männer wurden ausgemustert – damit wird der Frauenanteil in der Polizei weiter gekräftigt.

„Die Exekutive wird weiter gestärkt und Pensionsabgänge eins zu eins ersetzt. Die Aufnahmen werden vor allem dort vorangetrieben, wo sie aktuell besonders erforderlich sind“, betonte Innenminister Gerhard Karner.

Einsatztrainingszentrum Nord

Am selben Tag wurde das Einsatztrainingszentrum (ETZ) Nord in St. Michael in der Obersteiermark im Beisein von Innenminister Karner eröffnet. Mit dem ETZ Nord der LPD Steiermark wurden bereits acht Einsatztrainingszentren in Österreich fertiggestellt. In den Einsatztrainingszentren sollen Polizistinnen und Polizisten praxisnah ausgebildet und somit auf reale Einsätze vorbereitet werden. In einem wiederholenden Turnus sollen nun drei Mal jährlich je rund 1.000 Polizeibedienstete das Einsatztraining im ETZ Nord absolvieren.

Aufnahmen konsequent durchgeführt

Innenminister Karner betonte die Wirksamkeit der Personalaufnahmen der vergangenen Jahre. Die LPD Steiermark verzeichne mit rund 4.600 Polizistinnen und Polizisten einen historischen Höchststand an Personal. Österreichweit starteten im vergangenen Jahr mehr als 2.500 Polizeischülerinnen und -schüler ihre Ausbildung, um knapp 50 Prozent mehr als im Jahr 2023 (1.737). Derzeit befinden sich 360 Polizeischülerinnen und -schüler in Ausbildung für die LPD Steiermark. 2024 wurden in der Steiermark 328 Polizeischülerinnen und -schüler aufgenommen – eine Steigerung um knapp 28 Prozent im Vergleich zu 2023, wo es 257 waren. Heuer werden insgesamt 285 Polizistinnen und Polizisten in der Steiermark ausgemustert.