SPÖ-Schatz: „She goes AI“ – Gleichbehandlungsausschuss beschließt Initiative für mehr Frauen in der KI

Im heutigen Gleichbehandlungsausschuss haben SPÖ, ÖVP, NEOS und die Grünen für die Ausarbeitung eines Maßnahmenpakets gestimmt, das die Position von Frauen im KI-Bereich stärken soll. Konkret soll die Umsetzung der Initiative „She goes AI“ dazu führen, den Gender Bias in der KI zu bekämpfen, Mädchen und Frauen den Ein- oder Umstieg in den KI-Bereich zu erleichtern und den Anteil an Frauen im KI-Sektor zu erhöhen. „Künstliche Intelligenz ist nicht neutral, sondern verstärkt bestehende Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern. Mit ‚She goes AI‘ wollen wir dazu beitragen, KI gerechter und zugänglicher zu machen“, so SPÖ-Frauensprecherin und Initiatorin des Antrags Sabine Schatz. ****

Nur rund 20 Prozent aller Fachkräfte im KI-Bereich sind weiblich. Doch das muss nicht so sein: In Finnland und Lettland liegt der Anteil bei über 40 Prozent, der EU-Durchschnitt liegt bei 24,6 Prozent. „Österreich ist eines der Länder mit dem geringsten Frauenanteil. Das hat nicht nur negative Auswirkungen auf die Innovationskraft in Österreich, sondern wirkt sich auch negativ auf den Gender-Pay-Gap aus“, gibt Schatz zu bedenken. Sie verweist auf eine Vielzahl an Studien, die belegen: Teams mit ausgewogenem Geschlechterverhältnis arbeiten effizienter und besser. „Steigt der Anteil an Frauen im in der Regel gut bezahlten KI-Sektor, führt das zu höheren Löhnen für Frauen und mehr Innovation in Österreich“, fasst Schatz die Intention des Antrags zusammen.

Neben dem Beschluss startete der Gleichbehandlungsausschuss mit einer Aussprache mit Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner und Mirela Memic, Direktorin von „LEA – Let's empower Austria", dem Österreichischen Fonds zur Stärkung und Förderung von Frauen und Mädchen, in das neue Arbeitsjahr.