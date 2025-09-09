  • 09.09.2025, 12:45:33
REMINDER: 10. September, 10.00 Uhr – Auftakt zum Wiener Klimateam in der Josefstadt und Penzing

Mit StR Czernohorszky, BV Fabisch, BVin Schüchner, GR Gara und Klimateam-Botschafter*innen

Wien (OTS) - 

Das Wiener Klimateam geht in die nächste Runde: Ab Mittwoch, den 10. September, werden Ideen für ein gutes Klima in den Bezirken Josefstadt und Penzing gesucht.

Aus diesem Anlass laden Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, Bezirksvorsteher Martin Fabisch, Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner und Gemeinderat Stefan Gara Vertreter*innen von Medien herzlich zum Kick-Off in den Grete-Rehor-Park im ersten Bezirk. Mit dabei sind auch Klimateam-Botschafter*innen aus den Bereichen Gastronomie und Jugendarbeit.

Was: Kick-Off Wiener Klimateam in der Josefstadt und Penzing mit StR Czernohorszky, BVin Schüchner, BV Fabisch und GR Gara

Wann: 10.09.2025, 10:00 Uhr

Wo: Grete-Rehor-Park, Dr.-Karl-Renner-Ring 1, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt

Philipp Lindner
Mediensprecher Stadtrat Jürgen Czernohorszky
Telefon: +43 1 4000 81853
E-Mail: philipp.lindner@wien.gv.at

