NEOS Wien begrüßen Einladung zu Neuverhandlung der Beamtengehälter

„Die Inflation lässt sich nur mit einer gemeinsamen Anstrengung bekämpfen – alle müssen ihren Beitrag leisten. Die Fehler der letzten Bundesregierung gehören korrigiert“, sagt NEOS Wien Klubobfrau Selma Arapović. Sie begrüßt die Einladung der Bundesregierung an die Gewerkschaften zur Neuverhandlung der Beamtengehälter.

„Als größter Arbeitgeber trägt der Staat Verantwortung, die Inflation wieder auf 2 % zu drücken. Dafür braucht es eine vernünftige und finanzierbare Neuregelung – im Interesse von Bundes- und Landesbudgets. Gehalts- und Pensionsabschlüsse sollen mit Zurückhaltung erfolgen, um eine gefährliche Lohn-Preis-Spirale zu verhindern.“

Auch die Länder müssten Disziplin zeigen, betont Arapović: „In Wien haben wir einen ambitionierten Pfad zur Budgetsanierung beschlossen – ein Drittel über Einnahmen, zwei Drittel über Ausgaben. Diese ehrliche Konsolidierung ist die Grundlage für einen nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung.“