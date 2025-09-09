  • 09.09.2025, 12:45:33
  • /
  • OTS0106

NEOS Wien begrüßen Einladung zu Neuverhandlung der Beamtengehälter

Arapović: „Im Kampf gegen die Inflation müssen alle Hebel in Bewegung gesetzt werden.“

Wien (OTS) - 

„Die Inflation lässt sich nur mit einer gemeinsamen Anstrengung bekämpfen – alle müssen ihren Beitrag leisten. Die Fehler der letzten Bundesregierung gehören korrigiert“, sagt NEOS Wien Klubobfrau Selma Arapović. Sie begrüßt die Einladung der Bundesregierung an die Gewerkschaften zur Neuverhandlung der Beamtengehälter.

„Als größter Arbeitgeber trägt der Staat Verantwortung, die Inflation wieder auf 2 % zu drücken. Dafür braucht es eine vernünftige und finanzierbare Neuregelung – im Interesse von Bundes- und Landesbudgets. Gehalts- und Pensionsabschlüsse sollen mit Zurückhaltung erfolgen, um eine gefährliche Lohn-Preis-Spirale zu verhindern.“

Auch die Länder müssten Disziplin zeigen, betont Arapović: „In Wien haben wir einen ambitionierten Pfad zur Budgetsanierung beschlossen – ein Drittel über Einnahmen, zwei Drittel über Ausgaben. Diese ehrliche Konsolidierung ist die Grundlage für einen nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung.“

Rückfragen & Kontakt

NEOS Wien Rathausklub
Stefan Schett, MA
Telefon: +43676 83414778
E-Mail: stefan.schett@neos.eu

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NKW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright