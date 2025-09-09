OBERES BELVEDERE: Millionste Besucherin am 9. September 2025

Wien (OTS) -

Die millionste Besucherin kommt aus São Paulo, Brasilien: Leticia, Medizinerin, ist gemeinsam mit ihrer Freundin Ana Beatriz zum ersten Mal in Europa und besucht neben Wien noch weitere europäische Städte. Heute, am Dienstag, dem 9. September 2025, wurden beide von Generaldirektorin Stella Rollig und Geschäftsführer Wolfgang Bergmann im Oberen Belvedere empfangen.

Es ist äußerst erfreulich, dass wir jedes Jahr mehr Besucher*innen willkommen heißen dürfen. Das kontinuierlich wachsende Interesse unterstreicht die zentrale Bedeutung des zukünftigen Visitor Centers im Oberen Belvedere. Es wird maßgeblich dazu beitragen, auch bei steigendem Zuspruch ein hochwertiges Besuchserlebnis sicherzustellen , erklären Stella Rollig und Wolfgang Bergmann.

Das Obere Belvedere ist das meistbesuchte Kunstmuseum Österreichs. Im Jahr 2024 besuchten es 1,5 Millionen Menschen. Bis Jahresende wird an diesem Standort des Belvedere ein Plus von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr erwartet.

