Arthur D. Little Österreich: 10 Jahre Erfolgskurs, Andreas Rudas in veränderter Rolle

Wien (OTS) -

Die führende Strategieberatung Arthur D. Little (ADL) setzt ihre Erfolgsstory auch 2025 fort. Dabei schlagen ADL und Andreas Rudas (72) ein neues Kapitel ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit auf: Künftig wird Rudas auf eigenen Wunsch hin in veränderter Rolle ausgewählte Kunden gezielt unterstützen.

Arthur D. Little Österreich verzeichnete in den vergangenen Jahren eine starke Geschäftsentwicklung mit einem jährlichen Umsatzwachstum von 15 % und einem jährlichen Gewinnwachstum von sogar 22 %. Dieser Erfolg spiegelt die kontinuierliche strategische Ausrichtung und die engagierte Arbeit des gesamten Teams wider. Andreas Rudas (72), der bislang als Präsident von Arthur D. Little Österreich fungierte, hat ersucht, künftig in veränderter Funktion eine ausgewählte Kundengruppe zu betreuen und so das weitere Wachstum des Unternehmens voranzutreiben.

„Wir sind sehr dankbar für Andreas' Engagement und wertvolle Unterstützung. Sein strategischer Rat, sein positiver Geist und seine diplomatischen Fähigkeiten sind wichtige Faktoren auf unserem Erfolgsweg. Wir freuen uns über die fortgesetzte Zusammenarbeit mit Andreas Rudas“, sagt Bela Virag, seit 2019 Managing Partner von Arthur D. Little Österreich.

„Gemeinsam haben wir mit Arthur D. Little viel erreicht. Ich freue mich darauf, dieses großartige Unternehmen, das die Top-Performer am Beratungsmarkt anzieht, in anderer Rolle weiterhin zu unterstützen. Es ist eine motivierende Aufgabe, das Team und die bestehenden Kunden von Arthur D. Little in diesem nächsten Kapitel zu begleiten, ergänzt Andreas Rudas.