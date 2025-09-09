  • 09.09.2025, 12:12:04
  • /
  • OTS0092

ÖCV zum Welttag der Suizidprävention: Palliativversorgung ausbauen – Niemanden allein lassen

Zum Welttag für Suizidprävention am 10. September unterstreicht der Österreichische Cartellverband (ÖCV) die Dringlichkeit, die Palliativ- und Hospizversorgung auszubauen.

Wien (OTS) - 

„In einer solidarischen und empathischen Gesellschaft darf es nicht sein, dass Menschen am Ende ihres Lebens allein gelassen werden“ erklärt ÖCV-Präsident Andre Stecher, „sei es aus finanziellen, strukturellen oder politischen Gründen. Angst vor Einsamkeit und Schmerzen beschäftigt jeden Menschen mit Blick auf den eigenen Tod. Gerade deshalb ist Palliativversorgung keine Nebensache, sondern eine der drängendsten Aufgaben unseres Staates.“

Der ÖCV schließt sich ausdrücklich den Worten von Bischof Hermann Glettler an, der jüngst betonte, dass wir „an der Seite des Lebens stehen – bis zuletzt“. Stecher dazu: „Diese Haltung ist zutiefst christlich und damit auch zutiefst menschlich. Es geht darum, Leid zu lindern, Hoffnung zu schenken und jedem Menschen Würde bis zum letzten Atemzug zu garantieren.“

In seinen Grundsatzbeschlüssen bekennt sich der ÖCV klar dazu, Menschen „von der Zeugung bis zum natürlichen Tod“ zu begleiten. Dazu gehören neben medizinischer und psychologischer Betreuung auch seelsorgliche und soziale Unterstützung. „Wer bei der Palliativmedizin spart, spart am Leben selbst“, so Stecher.

Suizidprävention ist nach Ansicht des Cartellverbandes eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. „Es darf niemanden geben, der in einer existenziellen Krise allein bleibt. Wir alle – Politik, Zivilgesellschaft, Kirchen, Vereine, Familien – tragen die Verantwortung, Menschen nicht allein zu lassen.“ Wie eine Gesellschaft mit den ältesten und hilfsbedürftigsten Mitgliedern umgeht, zeigt deutlich, wie ernst es ihr mit ihrem moralischer Anspruch ist.

Aus Anlass des Welttages für Suizidprävention hat der ÖCV eine Initiative in den eigenen Reihen gestartet, die den Blick besonders auf ältere, zum Teil einsame Mitglieder richtet – vor allem jene in Alters- und Pflegeheimen. Geplant sind Besuche, regelmäßige Anrufe und praktische Hilfen, um Gemeinschaft, Nähe und Wertschätzung zu schenken.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Cartellverband (ÖCV)
E-Mail: vorort@oecv.at
Website: https://www.oecv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OCV

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright