Payam Yazdani erhält Boy-Gobert-Preis 2025

Salzburg (OTS) -

Der mit 10.000 Euro dotierte Boy-Gobert-Preis für den schauspielerischen Nachwuchs an Hamburger Bühnen geht in diesem Jahr an Payam Yazdani, Schauspielabsolvent 2025 am Thomas Bernhard Institut der Universität Mozarteum.

Der 1994 in Hamburg geborene Schauspieler ist aktuell am Jungen Schauspielhaus Hamburg zu sehen. Zur Spielzeit 2025/26 wechselt er ins Ensemble ans Schauspielhaus Bochum, steht aber weiterhin als Gast am Jungen Schauspielhaus Hamburg auf der Bühne.

„Payam Yazdani überzeugt als vielseitiger und lustvoller Spieler, der seinen Figuren und seinem Publikum mit Klarheit und wahrnehmbarer Haltung begegnet» , begründete die Jury unter dem Vorsitz der Schauspielerin Catrin Striebeck ihre Entscheidung. «Seine Zugewandtheit und das aufrichtige Interesse an seinen Rollen spiegeln sich in der Glaubwürdigkeit seiner Darstellung.“

Yazdani spielt in der Inszenierung „Krabat“ die Titelrolle, außerdem ist er in „Bambi: Eine Expedition in den Wald“ und „Aus dem Nichts“ dabei.

Der Preis erinnert an den früheren Intendanten des Thalia Theaters, Boy Gobert (1925-1986). Bisherige Preisträger waren unter anderem Ulrich Tukur, Martin Wuttke, Susanne Wolff, Hans Löw, Gala Othero Winter und Steffen Siegmund. Die Auszeichnung soll am 7. Dezember in einer Matinee im Thalia Theater überreicht werden.

