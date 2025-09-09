- 09.09.2025, 11:58:33
Fototermin Spatenstich Projekt "The Lagoon Rust"
Presse-Einladung
Sehr geehrte Medienvertreter:innen!
Wir laden Sie sehr herzlich ein zum Fototermin anlässlich des Spatenstichs des neuen Wohnbauprojektes „The Lagoon Rust“. Eingebettet in den Schilfgürtel des Neusiedler Sees mit seinen malerischen Wasserwegen entsteht hier ein Wohnprojekt, das neue Maßstäbe setzt. 15 stilvolle Wohnungen und 22 exklusive Reihenhäuser fügen sich harmonisch in die Landschaft nahe der Ruster Bucht ein.
Wann: 26. September 2025, 10:00 Uhr
Wo: Am Hafen 6-10, 7071 Rust
Ablauf:
10:00 Uhr Fototermin Spatenstich
10:30 Uhr gemeinsamer Ausklang und Fragemöglichkeit
Ihre Ansprechpartner vor Ort:
Mag. Gerold Stangl, Bürgermeister der Freistadt Rust
Hans-Joachim Werfring, Geschäftsführer The Lagoon Immobilien GmbH & Co KG
Mag. Rudolf Suttner, Vorstandsdirektor Raiffeisenlandesbank Burgenland
Ing. Mag. Peter Weinberger, Geschäftsführer Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und ersuchen um Zu-/Absage bis 23. September 2025 unter presse@riv.at bzw. 06646051751733
Ort: Projekt-Baustelle
Am Hafen 6-10
7071 Rust
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Raiffeisen Immobilien
Mag. Anita Köninger
Telefon: +436646051751733
E-Mail: anita.koeninger@ri-treuhand.at
