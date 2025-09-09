Fototermin Spatenstich Projekt "The Lagoon Rust"

Rust/Eisenstadt (OTS) -

Sehr geehrte Medienvertreter:innen!

Wir laden Sie sehr herzlich ein zum Fototermin anlässlich des Spatenstichs des neuen Wohnbauprojektes „The Lagoon Rust“. Eingebettet in den Schilfgürtel des Neusiedler Sees mit seinen malerischen Wasserwegen entsteht hier ein Wohnprojekt, das neue Maßstäbe setzt. 15 stilvolle Wohnungen und 22 exklusive Reihenhäuser fügen sich harmonisch in die Landschaft nahe der Ruster Bucht ein.

Wann: 26. September 2025, 10:00 Uhr

Wo: Am Hafen 6-10, 7071 Rust

Ablauf:

10:00 Uhr Fototermin Spatenstich

10:30 Uhr gemeinsamer Ausklang und Fragemöglichkeit

Ihre Ansprechpartner vor Ort:

Mag. Gerold Stangl , Bürgermeister der Freistadt Rust

Hans-Joachim Werfring , Geschäftsführer The Lagoon Immobilien GmbH & Co KG

Mag. Rudolf Suttner , Vorstandsdirektor Raiffeisenlandesbank Burgenland

Ing. Mag. Peter Weinberger, Geschäftsführer Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und ersuchen um Zu-/Absage bis 23. September 2025 unter presse@riv.at bzw. 06646051751733

