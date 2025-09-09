Denzel Robotics präsentiert mit dem neuen Gausium Omnie den ersten multifunktionalen Reinigungsroboter für komplexe Gebäudestrukturen

WIen (OTS) -

Mit dem Omnie erweitert Gausium sein Portfolio an autonomen Reinigungsrobotern um ein Modell, das insbesondere für komplexe und dynamisch genutzte Gebäudeumgebungen entwickelt wurde. Das Gerät vereint mehrere Reinigungsarten in einem System – Vorkehren (Pre-Sweep), Kehren, Staubwischen (Dust-Mopping) sowie Nass-Schrubben – und adressiert damit einen entscheidenden Bedarf im Gebäudemanagement, wo zuverlässige Reinigung von Flächen mit gemischter Verschmutzung in nur einem Arbeitsgang gefragt ist.

Im Facility Management steigt der Druck, Flächen effizient, nachhaltig und zuverlässig zu betreiben – und das bei gleichzeitigem Personalmangel. Architektur- und Planungsbüros berücksichtigen daher zunehmend bereits in der Konzeptionsphase Aspekte wie Reinigungsfreundlichkeit, Betriebskostenoptimierung und Automatisierung. Der neue Gausium Omnie eröffnet hier neue Möglichkeiten: Durch seine Multifunktionalität reduziert er den Einsatz mehrerer Maschinen und Arbeitsgänge, wodurch nicht nur Personalressourcen geschont, sondern auch dynamische Flächen mit viel Bewegung schneller wieder nutzbar werden.

Intelligente Navigation für hochfrequentierte Zonen

Ausgestattet mit 360°-Kameras und 3D-LiDAR-Sensorik, erkennt der Omnie dynamische Hindernisse in Echtzeit. Das macht ihn besonders geeignet für öffentliche und hochfrequentierte Räume wie Flughäfen, Bahnhöfe, Einkaufszentren oder sogar Parkhäuser. Dort, wo Menschenströme, Fahrzeuge und wechselnde Hindernisse zusammentreffen, garantiert er eine kontinuierliche Reinigung ohne Unterbrechungen.

Seine Autonomiezeiten von bis zu drei Stunden im Nass-Schrubbmodus und acht Stunden beim Kehren oder Staubwischen sowie eine Ladezeit von nur rund zwei Stunden ermöglichen eine flexible Einbindung in bestehende Reinigungspläne. Über Remote-Deployment und Fernwartung können Betreiber den Omnie zudem unkompliziert in unterschiedlichen Bereichen im Gebäude einsetzen.

Von Scrubber bis zum Phantas – jetzt auch multifunktional

Mit den bisherigen Scrubber 50 und Scrubber 75 Modellen und Phantas hat sich Gausium bereits im Bereich autonomer Nassreinigung und kompakter Reinigungsaufgaben etabliert. Der Scrubber 50 eignet sich vor allem für mittlere Flächen und in Verbindung mit einer Dockingstation übernimmt er das Laden sowie das Befüllen und Entleeren des Behälters selbstständig, wodurch ein nahezu vollautonomer Betrieb möglich ist.

Der Scrubber 75 ist mit breiter Arbeitsfläche und großem Tankvolumen für große, offene Flächen optimiert – etwa in Logistik- und Produktionshallen oder zum Beispiel auch in großen Einkaufszentren.

Der Phantas wiederum ist dank seiner kompakten Bauform und intelligenten Navigation ideal für kleinere, stark strukturierte Flächen.

Alle drei Modelle sind auf bestimmte Reinigungsaufgaben spezialisiert – insbesondere auf die Scheuersaug-Funktion. Der neue Omnie erweitert dieses Spektrum, indem er zusätzlich Vorkehr- und Kehrfunktionen integriert und so auch Umgebungen mit wechselndem Schmutzprofil in nur einem Arbeitsgang abdecken kann.

Industrielle Ergänzung: der neue Beetle

Parallel zur Einführung des Omnie stellte Gausium mit dem Beetle eine robuste autonome Kehrmaschine für industrielle Großflächen vor. Mit einer Flächenleistung von bis zu 3.780 m² pro Stunde und einem großen Schmutzauffangbehälter bewältigt er Staub, Sand, Holzspäne oder sogar Verpackungsreste – also typische Grobverschmutzungen in Lager- und Produktionsumgebungen. Durch seinen Spot-Cleaning-Modus erkennt er Verunreinigungen und reinigt sie gezielt und autonom – auch in stärker frequentierte Zonen - und steigert so die Gesamteffizienz der Reinigung.

Ergänzende Spezialisten: Vacuum 40 und Phantas

Für Umgebungen, in denen Teppichreinigung eine besondere Rolle spielt, bietet Gausium mit dem Vacuum 40 eine autonome Lösung, die speziell für den Einsatz auf textilen Bodenbelägen optimiert ist. Durch seine leistungsstarke Saugtechnik und das integrierte Bürstensystem entfernt er zuverlässig Staub und Schmutz aus Teppichflor – ideal für Hotels, Büros oder Konferenzzentren, in denen Sauberkeit und ein gepflegter Ersteindruck entscheidend sind.

Mit dem Phantas adressiert Gausium kleinere und besonders verwinkelte Flächen. Dank seiner kompakten Bauform und intelligenten Navigation eignet er sich optimal für Coworking-Spaces, kleinere Einzelhandelsflächen oder Fitnessstudios. Seine Fähigkeit, selbst enge Gänge und schwer zugängliche Ecken autonom zu reinigen, macht ihn zum perfekten Partner für Betriebe mit kleinteiliger Raumstruktur.

Ein abgestimmtes Portfolio für ganzheitliches Facility Management

Mit Scrubber 50, Scrubber 75, Beetle, Vacuum 40, Phantas und Omnie deckt Gausium ein breites Spektrum an Gebäudetypologien ab:

Scrubber 50 für mittlere Flächen mit hohem Autonomiegrad,

Scrubber 75 für großdimensionierte, offene Areale,

Beetle für industrielle und logistische Einsatzumgebungen,

Vacuum 40 für Teppich- und textile Flächen

Phantas für kompakte, stark strukturierte Räume,

Omnie als Multifunktionslösung für komplexe, dynamische Gebäude mit gemischtem Verschmutzungsprofil.

Für Facility Manager:innen, Architekt:innen und Immobilienentwickler:innen bedeutet das eine größtmögliche Flexibilität in der Planung sowie im Betrieb. Unterschiedlichste Reinigungsanforderungen lassen sich mit einem durchgängigen Systemanbieter abdecken – von der kleinstrukturierten Verkehrsfläche bis hin zur industriellen Produktionshalle.

Mit dem neuen Omnie unterstreicht Gausium damit seinen Anspruch, Technologieführer in der professionellen Reinigungsrobotik zu sein und kann so Gebäudebetreiber auf ihrem Weg zu mehr Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit optimal unterstützen.