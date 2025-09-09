AVISO: Einladung zum Landesparteitag der SPÖ OÖ am Samstag, den 13. September 2025, ab 09:00 Uhr

Linz (OTS) -

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie herzlich zum Landesparteitag der SPÖ Oberösterreich ein.

Datum: Samstag, 13. September 2025

Ort: Post City Linz, Bahnhofsplatz 12, 4020 Linz

Beginn: 09:00 Uhr

Eckpunkte:

Eröffnungsrede des neuen Landesparteivorsitzenden Landesrat Martin Winkler (09:00 Uhr)

Vorstellung inhaltlicher Neuerungen

Wahl des Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2027

Wahl des Landesparteivorstandes

Redebeiträge von Ehrengästen, darunter Bundesparteivorsitzender und Vizekanzler Andreas Babler, Bundesminister Markus Marterbauer, Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner sowie Bundesministerin Korinna Schumann.

Presseinformationen:

Arbeitsplätze stehen direkt in der Tagungshalle sowie in einem Medienraum bereit.

Kamerateams werden in Absprache vor Ort positioniert.

Alle Medienvertreter:innen (Print, TV, Foto, Radio, Social Media) benötigen eine Akkreditierung.

Wir ersuchen Sie, sich bis Mittwoch, 10. September 2025, 17:00 Uhr per E-Mail an: sabrina.weiermair@spoe.at zu akkreditieren.

Der detaillierte Programmablauf wird Ihnen direkt vor dem Landesparteitag zugesendet.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Berichterstattung!

