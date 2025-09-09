  • 09.09.2025, 11:46:02
  • /
  • OTS0082

AVISO: Einladung zum Landesparteitag der SPÖ OÖ am Samstag, den 13. September 2025, ab 09:00 Uhr

Linz (OTS) - 

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie herzlich zum Landesparteitag der SPÖ Oberösterreich ein.

Datum: Samstag, 13. September 2025
Ort: Post City Linz, Bahnhofsplatz 12, 4020 Linz
Beginn: 09:00 Uhr

Eckpunkte:

  • Eröffnungsrede des neuen Landesparteivorsitzenden Landesrat Martin Winkler (09:00 Uhr)
  • Vorstellung inhaltlicher Neuerungen
  • Wahl des Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2027
  • Wahl des Landesparteivorstandes
  • Redebeiträge von Ehrengästen, darunter Bundesparteivorsitzender und Vizekanzler Andreas Babler, Bundesminister Markus Marterbauer, Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner sowie Bundesministerin Korinna Schumann.

Presseinformationen:

  • Arbeitsplätze stehen direkt in der Tagungshalle sowie in einem Medienraum bereit.
  • Kamerateams werden in Absprache vor Ort positioniert.
  • Alle Medienvertreter:innen (Print, TV, Foto, Radio, Social Media) benötigen eine Akkreditierung.

Wir ersuchen Sie, sich bis Mittwoch, 10. September 2025, 17:00 Uhr per E-Mail an: sabrina.weiermair@spoe.at zu akkreditieren.

Der detaillierte Programmablauf wird Ihnen direkt vor dem Landesparteitag zugesendet.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Berichterstattung!

Landesparteitag SPÖ Oberösterreich

Datum: 13.09.2025, 09:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Post City Linz
Bahnhofplatz 12
4020 Linz
Österreich

Rückfragen & Kontakt

SPÖ Oberösterreich
Bernhard L. Wieland, MSc
Telefon: 066488461755
E-Mail: bernhard.wieland@spoe.at
Website: https://www.spooe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | DS4

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright