AVISO: Einladung zum Landesparteitag der SPÖ OÖ am Samstag, den 13. September 2025, ab 09:00 Uhr
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir laden Sie herzlich zum Landesparteitag der SPÖ Oberösterreich ein.
Datum: Samstag, 13. September 2025
Ort: Post City Linz, Bahnhofsplatz 12, 4020 Linz
Beginn: 09:00 Uhr
Eckpunkte:
- Eröffnungsrede des neuen Landesparteivorsitzenden Landesrat Martin Winkler (09:00 Uhr)
- Vorstellung inhaltlicher Neuerungen
- Wahl des Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2027
- Wahl des Landesparteivorstandes
- Redebeiträge von Ehrengästen, darunter Bundesparteivorsitzender und Vizekanzler Andreas Babler, Bundesminister Markus Marterbauer, Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner sowie Bundesministerin Korinna Schumann.
Presseinformationen:
- Arbeitsplätze stehen direkt in der Tagungshalle sowie in einem Medienraum bereit.
- Kamerateams werden in Absprache vor Ort positioniert.
- Alle Medienvertreter:innen (Print, TV, Foto, Radio, Social Media) benötigen eine Akkreditierung.
Wir ersuchen Sie, sich bis Mittwoch, 10. September 2025, 17:00 Uhr per E-Mail an: sabrina.weiermair@spoe.at zu akkreditieren.
Der detaillierte Programmablauf wird Ihnen direkt vor dem Landesparteitag zugesendet.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Berichterstattung!
Landesparteitag SPÖ Oberösterreich
Datum: 13.09.2025, 09:00 Uhr
Art: Allgemeine Termine
Ort: Post City Linz
Bahnhofplatz 12
4020 Linz
Österreich
Rückfragen & Kontakt
SPÖ Oberösterreich
Bernhard L. Wieland, MSc
Telefon: 066488461755
E-Mail: bernhard.wieland@spoe.at
Website: https://www.spooe.at
