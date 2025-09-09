Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS) -

Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Der Fördervertrag mit der CP-Kino-Kultur-BetriebsgmbH für den Betrieb des Programmkinos in St. Pölten im Jahr 2026 mit einer Förderung in der Höhe von 402.400 Euro wurde genehmigt.

Ebenso wurde der Fördervertrag mit der CP-Kino-Baden-Kultur-BetriebsgmbH für den Betrieb des Programmkinos in Baden im Jahr 2026 mit einer Förderung in der Höhe von 182.600 Euro genehmigt.

Die Marktgemeinde Göstling an der Ybbs erhält für die Erhaltung der Hochkar-Alpenstraße zum Skigebiet Hochkar für den Zeitraum 7/2023 bis 6/2024 eine Förderung in der Höhe von 105.000 Euro.

Die zehn Gemeinden Ebreichsdorf, Guntramsdorf, Oberwaltersdorf, Asperhofen, Mödling, Pfaffstätten, Niederleis, St. Peter in der Au, Waldenstein und Stockerau werden bei der Errichtung von zehn Radverkehrsanlagen mit einer nicht rückzahlbaren Förderung von gesamt bis zu 1.995.361,29 Euro unterstützt.

Zur Förderung der Erfüllung der Grundaufgaben im Verbandsbetrieb der NÖ Sportdachverbände „SPORTUNION Niederösterreich“, „Arbeitsgemeinschaft für Sport- und Körperkultur in Österreich, Landesverband Niederösterreich, kurz ASKÖ-NÖ“ und „Allgemeiner Sportverband Österreich, Landesverband Niederösterreich, kurz: ASVÖ-NÖ“ im Zeitraum 1/2025 bis 12/2025 wurde eine Gesamtfördersumme in der Höhe von 345.920 Euro genehmigt.

Zur Förderung der anteiligen Unterstützung der Kosten für effektive und effiziente Maßnahmen im Kinder- und Jugendsport wurden den drei Niederösterreichischen Sportdachverbänden für den Zeitraum 1/2025 bis 12/2025 Förderungen in einer Gesamthöhe von 180.000 Euro genehmigt.

Das Land Niederösterreich fördert die Errichtung des Wohnprojektes „i.living“ der Assist gGmbH am Standort Amstetten mit maximal 1.787.422,50 Euro.

Ebenso fördert das Land Niederösterreich die Sanierung der Tagesstätte St. Leonhard der Caritas der Diözese St. Pölten am Standort St. Leonhard am Forst mit maximal 576.540,80 Euro.

Mit der Zuerkennung einer Förderung in Höhe von 142.316,41 Euro wird die Finanzierung eines vom Verein Naturparke Niederösterreich im EU-Förderprogramm Ländliche Entwicklung 2023 bis 2027 eingereichten Naturschutzprojekts mit Gesamt-kosten von 502.343,41 Euro sichergestellt. Damit wird gleichzeitig die qualitative Weiterentwicklung der zwanzig Naturparke in den Bereichen Schutz, Bildung, Erholung und Regionalentwicklung und somit auch die Stärkung des ländlichen Raums unterstützt.