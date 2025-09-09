Yellow Month auch in Österreich: ÖBVP macht auf die Vielseitigkeit psychotherapeutischer Arbeit aufmerksam – von Beratung bis Behandlung

Wien (OTS) -

Zwischen dem 10. September, dem Welttag der Suizidprävention, und dem 10. Oktober, dem Welttag der psychischen Gesundheit und zugleich Tag der Psychotherapie, findet weltweit der sogenannte Yellow Month statt. Diese Aktionszeit widmet sich der Awareness, Prävention und Stärkung psychischer Gesundheit. 2025 wird der Yellow Month verstärkt auch in Österreich aufgegriffen – ein wichtiger Schritt, um Bewusstsein zu schaffen und den gesellschaftlichen Diskurs über psychische Gesundheit zu vertiefen.

Der Österreichische Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP) nutzt diesen Anlass, um ein zentrales Anliegen zu betonen: Psychotherapie wird in der öffentlichen Wahrnehmung wie auch von Entscheidungsträger:innen häufig auf die Behandlung psychischer und psychosomatischer Erkrankungen reduziert. Tatsächlich reicht das Tätigkeitsfeld von Psychotherapeut:innen jedoch deutlich weiter.

„Wir Psychotherapeut:innen verfügen über umfassende Kompetenzen, die weit über die reine Krankenbehandlung hinausgehen. Psychotherapie bedeutet neben Diagnostik und Behandlung auch Beratung, Begleitung und Betreuung – Unterstützung in ganz unterschiedlichen Lebenslagen. Unser Berufsbild ist breiter, als es in Politik und Öffentlichkeit oft wahrgenommen wird“, erklärt ÖBVP-Präsidentin Barbara Haid.

Besonders im Schulkontext wird die Bandbreite psychotherapeutischer Arbeit sichtbar: Psychotherapeut:innen unterstützen Kinder und Jugendliche in Krisen, beraten Eltern und Lehrkräfte und begleiten Schulteams bei Belastungen oder Konflikten. Diese präventiven und unterstützenden Tätigkeiten finden in der öffentlichen Diskussion bislang kaum Beachtung.

Der ÖBVP fordert daher:

Mehr Bewusstsein in Politik und Gesellschaft, dass Psychotherapie weit über die Krankheitsbehandlung hinausgeht

in Politik und Gesellschaft, dass Psychotherapie weit über die Krankheitsbehandlung hinausgeht Strukturelle Integration von Beratung, Begleitung und Betreuung im schulischen Umfeld sowie in weiteren zentralen Lebensbereichen

von Beratung, Begleitung und Betreuung im schulischen Umfeld sowie in weiteren zentralen Lebensbereichen Langfristige Förderung bewährter Präventionsprogramme wie fit4SCHOOL, um psychische Gesundheit dort zu stärken, wo Kinder und Jugendliche leben und lernen

„Die 4 B – Beratung, Begleitung, Betreuung und Behandlung – verdeutlichen, was Psychotherapeut:innen leisten. Wir wollen, dass diese Vielseitigkeit gesehen, anerkannt und strukturell verankert wird. Denn psychische Gesundheit braucht mehr als Krisenintervention – sie braucht Prävention, Begleitung und frühe Unterstützung“, so Haid.

Mit dem Yellow Month in Österreich setzt der ÖBVP ein klares Zeichen für die Bedeutung psychotherapeutischer Arbeit in ihrer ganzen Bandbreite und unterstreicht: Psychische Gesundheit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.