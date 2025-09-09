Presserundgang zur neuen Sonderausstellung: TWO VIEWS ON PLANTS – 3D-Fotografie von Sebastian Cramer

Wien (OTS) -

"TWO VIEWS ON PLANTS" lautet der Titel der neuen Ausstellung, die 3D-Fotoarbeiten des international renommierten Filmemachers, Kameramanns und Fotografen Sebastian Cramer präsentiert. In der Ausstellung kommt eine innovative Form der historischen Stereofotografie zum Einsatz, die an der Schnittstelle von Bildkomposition und komplexer Technik angesiedelt ist. Im zentralen Fokus des Projekts stehen Pflanzen, welche das zentrale Fundament unserer physischen und psychischen Gesundheit bilden.



Die Idee für das Projekt entstand im Herbst 2016: Im Wind wehende Fruchtstände einer Waldrebe animierten Sebastian Cramer zur näheren Betrachtung von Pflanzen. Aus dieser Beobachtung entstanden das Buch „TWO VIEWS ON PLANTS“ und diese exklusiv für das NHM Wien zusammengestellte Präsentation. Beide Projekte sind Sebastian Cramers zeitgenössische Ansätze zur historischen Stereofotografie, die im 19. Jahrhundert sehr beliebt war. Der Fotograf porträtiert mit seinen eindrucksvollen 3D-Bildern die Pflanzenvielfalt und regt zu einer Betrachtung der Welt der Pflanzen unter neuen Blickwinkeln an. Einige der 3D-Fotografien zeigen außerdem eine besondere Aufbewahrungsmethode in wissenschaftlichen Sammlungen: die Alkoholpräparate.



In seinem Werk stellt Sebastian Cramer die Schönheit der Pflanzen in den Mittelpunkt und zeigt zudem, wie sie in Herbarien verwahrt werden. Herbarien sind wissenschaftliche Sammlungen, die Pflanzen dokumentieren. Die Schau in den Sonderausstellungsräumen im Hochparterre gibt auch einen Einblick in die Vielfalt der Botanischen Sammlung des NHM Wien, die mit geschätzten 5,5 Millionen Belegen zu den zehn größten der Welt zählt.





Die Redner*innen sind:

Dr. Katrin Vohland, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin, NHM Wien

Dr. Tanja Schuster, Kuratorin der Ausstellung, Botanische Abteilung, NHM Wien

Sebastian Cramer, Fotograf

Ilkim Erdost, Bereichsleiterin Bildung, Arbeiterkammer Wien





Die neue Sonderausstellung ist bis 01. März 2026 zu sehen.



Wir bedanken uns bei der Arbeiterkammer Wien für die Förderung der Ausstellung.

Presserundgang zur neuen Sonderausstellung: TWO VIEWS ON PLANTS – 3D-Fotografie von Sebastian Cramer

Datum: 23.09.2025, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Naturhistorisches Museum Wien

URL: https://www.nhm.at/presse/pressemitteilungen2025/einladungtwoviews