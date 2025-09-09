  • 09.09.2025, 10:49:04
AVISO: Mauterhöhungs-STOPP 2026 - Protestfahrt der Transportwirtschaft gegen Mauterhöhung, 10.09.2025

Wien (OTS) - 

Am Mittwoch, den 10. September 2025, veranstaltet der Fachverband Güterbeförderungsgewerbe der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) eine Protestfahrt gegen die geplante Mauterhöhung 2026 mit rund 60 Lkw zum Verkehrsministerium.

Damit will die Branchenvertretung ein starkes Zeichen gegen die Mehrbelastung setzen – durch eine weitere Erhöhung der Lkw-Maut drohen massive Belastungen für Haushalte und Betriebe. Vor Ort wird von Fachverbandsobmann Markus Fischer ein Forderungskatalog übergeben, der einen sofortigen Stopp der Mauterhöhung verlangt.

Ablauf:

10:30 Uhr – Eintreffen des Lkw-Konvois vor dem Verkehrsministerium

Zeit und Ort:

Ab 10:15

Radetzkystraße 2

1030 Wien

Medienvertreter:innen sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto- & Filmmöglichkeiten. Im Anschluss sind auch Interviews möglich.

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Österreich

Digital Media & Communication

Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: dmc_pr@wko.at

