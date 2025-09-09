Laxenburg: Fahrbahnerneuerung an der Landesstraße L 154 Münchendorfer Straße

St. Pölten (OTS) -

Die Münchendorfer Straße im Zuge der Landesstraße L 154 im Gemeindegebiet von Laxenburg wurde auf einer Länge von rund 1.400 Metern saniert. Auf der L 154 von Kilometer 14,437 bis Kilometer 15,858 wurden mit Gesamtkosten von 500.000 Euro, die zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen werden, einerseits 10.100 Quadratmeter abgefräst und andererseits durch das Aufbringen einer neuen Asphaltschicht die Fahrbahn wiederhergestellt.

Die Freilandstraße zwischen Münchendorf und Laxenburg im Zuge der Landesstraße L 154 entsprach aufgrund ihres Alters und der aufgetretenen Fahrbahnschäden (Verdrückungen, Spurrinnen etc.) zuletzt nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen. Deshalb hat der NÖ Straßendienst die Sanierung dieses Abschnitts beschlossen. Die Arbeiten wurden von der Firma Pittel und Brausewetter durchgeführt.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at