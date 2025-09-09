  • 09.09.2025, 10:42:33
  • /
  • OTS0059

Laxenburg: Fahrbahnerneuerung an der Landesstraße L 154 Münchendorfer Straße

Arbeiten abgeschlossen

St. Pölten (OTS) - 

Die Münchendorfer Straße im Zuge der Landesstraße L 154 im Gemeindegebiet von Laxenburg wurde auf einer Länge von rund 1.400 Metern saniert. Auf der L 154 von Kilometer 14,437 bis Kilometer 15,858 wurden mit Gesamtkosten von 500.000 Euro, die zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen werden, einerseits 10.100 Quadratmeter abgefräst und andererseits durch das Aufbringen einer neuen Asphaltschicht die Fahrbahn wiederhergestellt.

Die Freilandstraße zwischen Münchendorf und Laxenburg im Zuge der Landesstraße L 154 entsprach aufgrund ihres Alters und der aufgetretenen Fahrbahnschäden (Verdrückungen, Spurrinnen etc.) zuletzt nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen. Deshalb hat der NÖ Straßendienst die Sanierung dieses Abschnitts beschlossen. Die Arbeiten wurden von der Firma Pittel und Brausewetter durchgeführt.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: presse@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright