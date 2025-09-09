  • 09.09.2025, 10:42:04
  • /
  • OTS0058

REMINDER: Pressekonferenz Verbraucherschutzverein VSV zu Klage gegen META

INSTAGRAM kennt Ihre sexuellen Vorlieben. FACEBOOK weiß von Ihrem Alkoholproblem. VSV geht gegen META vor.

Wien/ Berlin/ Hamburg (OTS) - 

Internet 2025 – jeden Klick, jede Suche, jeden Kauf im Internet kann der Meta-Konzern mitlesen.

Als Verbraucherschutzverein (VSV) sagen wir hier gemeinsam mit der deutschen Kanzlei Baumeister & Kollegen und dem österreichischen Prozessfinanzierer Padronus dem Meta-Konzern den Kampf an. Wir wollen Ihre persönlichen Rechte schützen und Schadensersatz gegenüber Meta geltend machen.

Wie?

Das erklären wir gern bei unserer Pressekonferenz am 11.09.2025 um 10 Uhr im Presseclub Concordia.

Um Voranmeldung wird gebeten:

d.holzinger@verbraucherschutzverein.eu

Rückfragen & Kontakt

Obfrau VSV
NR-Abg. a.D. Daniela Holzinger, BA
Telefon: 06502110878
E-Mail: d.holzinger@verbraucherschutzverein.eu
Website: https://www.verbraucherschutzverein.eu

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VBR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright