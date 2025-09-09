REMINDER: Pressekonferenz Verbraucherschutzverein VSV zu Klage gegen META

Wien/ Berlin/ Hamburg (OTS) -

Internet 2025 – jeden Klick, jede Suche, jeden Kauf im Internet kann der Meta-Konzern mitlesen.

Als Verbraucherschutzverein (VSV) sagen wir hier gemeinsam mit der deutschen Kanzlei Baumeister & Kollegen und dem österreichischen Prozessfinanzierer Padronus dem Meta-Konzern den Kampf an. Wir wollen Ihre persönlichen Rechte schützen und Schadensersatz gegenüber Meta geltend machen.



Wie?

Das erklären wir gern bei unserer Pressekonferenz am 11.09.2025 um 10 Uhr im Presseclub Concordia.

Um Voranmeldung wird gebeten:

d.holzinger@verbraucherschutzverein.eu