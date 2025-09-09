British American Tobacco (BAT) verleiht Trafikanten Awards 2025

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Zukunft ist Vielfalt“ feierten am Wochenende rund 600 Trafikantinnen und Trafikanten aus ganz Österreich den 13. BAT Trafikanten-Award, zu dem British American Tobacco (BAT) Austria eingeladen hatte. Das „Branchenhighlight des Jahres“ fand dieses Jahr in St. Wolfgang am Wolfgangsee im Event Resort Scalaria statt. Zum ersten Mal bot BAT den Gästen rund um den Gala-Abend ein vielfältiges Rahmenprogramm, das seinen Höhepunkt im ersten „OMNI-Future-Talk“ zum Thema Transformation fand und mit einem zünftigen Frühshoppen am Sonntag ganz traditionell endete.

Im Zentrum des 13. BAT Awards standen natürlich auch in diesem Jahr die TrafikantInnen und ihre MitarbeiterInnen, die Sven Löhr, Country Manager von BAT Austria, mit der Award Verleihung „vor den Vorhang“ stellen und sich für die gute Zusammenarbeit bedanken wollte: „Dieser Abend vereint alles, was wichtig ist für eine erfolgreiche Zusammenarbeit: Partnerschaft, Gemeinschaft, Wertschätzung und Offenheit für Neues!“

Offenheit für „A Better Tomorrow“ - wenn es nach der Unternehmensstrategie von BAT geht, so Sven Löhr: „Gemeinsam wollen wir A Better Tomorrow - eine bessere Zukunft - schaffen. Es ist unser Ziel, eine rauchfreie Welt aufzubauen, in der Rauchende vollständig von Zigaretten auf rauchfreie Alternativen wie E-Zigaretten und Nikotin Pouches umgestiegen sind. Eine Welt, die Verantwortung zeigt und Vielfalt durch Wahlfreiheit zulässt.“ Löhr betonte in diesem Zusammenhang auch, dass dafür ein klarer, verlässlicher Rechtsrahmen basierend auf dem Prinzip der Risikoreduzierung - ohne Überregulierung - notwendig sei, wie auch die Möglichkeit, die Konsumentinnen und Konsumenten aufzuklären.

Für mehr sachliche und wissenschaftsbasierte Aufklärung rund um Risikoreduzierung durch alternative Nikotinprodukte dient OMNI, eine Online-Plattform und Informationsquelle für die Wissenschaft, Gesundheitsbehörden, Regulierer, politische Entscheidungsträger und Interessierte, die im Rahmen des „OMNI-Future-Talks“ vorgestellt wurde.

Link: Omni - Vorausdenken für eine rauchfreie Welt (englisch)

Link zu einer Zusammenfassung (deutsch)

Die Verleihung der begehrten Auszeichnungen moderierte auch dieses Jahr wieder mit viel Herz und Humor Silvia Schneider. Viel Emotion brachten die überraschten Gewinnerinnen und Gewinner und die feierlichen Laudationen der Jurorinnen und Juroren:

Der Award in der Kategorie „Newcomer des Jahres“ ging an Trafikant Michael Michelbacher aus Kapfenberg in der Steiermark . Die Laudatio hielt Mag. Hannes Hofer, Geschäftsführer der MVG (Monopolverwaltung)

ging an . Die Laudatio hielt Mag. Hannes Hofer, Geschäftsführer der MVG (Monopolverwaltung) Der Award in der Kategorie „MitarbeiterIn des Jahres“ ging an Edith Krennmeier; Trafik Alex Ratay in Alkoven in Oberösterreich . Die Laudatio hielt Otmar Schwarzenbohler, Bundesgremialobmann der Tabaktrafikanten (WKO)

ging an . Die Laudatio hielt Otmar Schwarzenbohler, Bundesgremialobmann der Tabaktrafikanten (WKO) Der Award in der Kategorie „ChefIn des Jahres“ ging an Susanne Balnik, Trafikantin aus Wien Penzing . Die Laudatio hielt Heidi Skrdla, Bundesobfrau der Wohlfahrtseinrichtung

ging an . Die Laudatio hielt Heidi Skrdla, Bundesobfrau der Wohlfahrtseinrichtung Den Award in der Kategorie „my story“ gewann Trafikant Stefan Gleinser aus Rum in Tirol . Die Laudatio hielt Susanne Moosmayr-Schlager, Geschäftsführerin der Moosmayr GmbH

gewann . Die Laudatio hielt Susanne Moosmayr-Schlager, Geschäftsführerin der Moosmayr GmbH Der „Publikumsaward“, bei dem alle Gäste mit ihren Smartphones ihren „Liebling“ aus allen 2. und 3. platzierten Nominierten via QR-Code live am BAT Award direkt wählen konnten, ging an Trafikant Peter Windischhofer aus Wels in Oberösterreich



Fotocredit ©Edwin Husic; Fotodruck honorarfrei



Über die BAT Gruppe

BAT ist ein führendes Multi-Category-Konsumgüterunternehmen. Gestützt auf weltweit führende Wissenschaft sowie Forschung und Entwicklung, setzen wir uns für die Verwirklichung unseres Unternehmenszwecks – A Better Tomorrow™ – ein, indem wir durch „Building a Smokeless World“ eine rauchfreie Welt schaffen, in der Zigaretten endgültig der Vergangenheit angehören. Teil dieses Bestrebens ist Omni™ – eine evidenzbasierte Transformationsplattform, die das Engagement und den Fortschritt von BAT dokumentiert.

BAT beschäftigt 48.000 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von 25,9 Milliarden GBP bei einem bereinigten operativen Gewinn von 11,9 Milliarden GBP.

Ziel ist es, bis 2030 50 Millionen erwachsene Verbraucherinnen und Verbraucher für unsere rauchfreien Produkte zu gewinnen und bis 2035 50 Prozent unseres Umsatzes damit zu erzielen. Unser Portfolio umfasst ein wachsendes Angebot an nikotinhaltigen und rauchfreien Tabakprodukten. Hierzu gehören unsere Vapour-Marke Vuse, unsere Erhitzermarke glo und unsere Modern-Oral-Marke Velo (Nikotin-Pouches). Nach einer Investitionsphase von nur einem Jahrzehnt erzielte die BAT Gruppe 2024 einen Umsatz von 3,4 Milliarden GBP in den neuen Kategorien, und das bei stark gestiegener Rentabilität. Mit unserem Portfolio unterstreichen wir unseren Anspruch, den sich wandelnden und immer vielfältigeren Vorlieben der erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten von heute Rechnung zu tragen.

Darüber hinaus reduziert BAT den Verbrauch natürlicher Ressourcen, verbessert die Lebensbedingungen und verwirklicht sein Klimaziel, bis 2050 entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette klimaneutral zu werden.

2024 erhielt BAT vom CDP ein Triple-A-Rating für seine Offenlegungen in den Bereichen Klimawandel, Wassersicherheit und Wälder, was unser Engagement für ökologische Transparenz und entsprechende Maßnahmen unterstreicht.

