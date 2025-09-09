FPÖ - Berger/Guggenbichler zur Abgabe für Kurzzeittouristen: Rot-Pink übernimmt verspätet FPÖ-Vorschlag

Wien (OTS) -

„Wieder einmal zeigt sich, dass die rot-pinke Stadtregierung nur dann handelt, wenn Feuer am Dach ist und so wie aktuell die Stadt kurz vor der Pleite steht. Schon im Vorjahr hat die FPÖ Wien einen Antrag eingebracht, nach dem Vorbild Venedig eine Abgabe für Kurzzeittouristen einzuführen, der damals von SPÖ und NEOS abgelehnt wurde. Heute greift man genau unseren Vorschlag wieder auf, weil die Kassen leer sind“, so FPÖ-Stadtrat Stefan Berger und FPÖ-Wien Tourismussprecher LAbg. Udo Guggenbichler.

Die FPÖ verlangt jedoch Auskunft darüber, ob und welche Gebühren für Tagestouristen, die mit dem Schiff anreisen, bereits eingehoben werden und wohin diese Gelder tatsächlich fließen. „Nach unseren Informationen gibt es bereits eine sogenannte ‚Ländengebühr‘, deren Verwendung völlig unklar ist. Niemand weiß, was mit diesem Geld passiert. Hier braucht es endlich lückenlose Aufklärung durch SPÖ-Finanzstadträtin Novak“, fordert die FPÖ.

Die Freiheitlichen hatten bereits damals aufgezeigt, dass ausländische Tagestouristen kaum zur Wiener Wirtschaft beitragen. Viele reisen mit All-Inclusive-Paketen an, konsumieren nicht in der Stadt und hinterlassen so gut wie keine Wertschöpfung. „Während Gastronomie und Betriebe leer ausgehen, bleibt die Belastung für Wien bestehen“, erklären Berger und Guggenbichler.

Die beiden FPÖ-Politiker betonen jedoch, dass eine solche Kurzbesucherabgabe nicht zu Lasten des klassischen Wien-Tourismus gehen darf, der für die Stadt und ihre Wirtschaft unverzichtbar ist. Sie muss zielgerichtet jene treffen, die nur kurz in der Stadt verweilen und kaum konsumieren. „Wir werden genau darauf achten, dass eine derartige Abgabe treffsicher gestaltet wird und nicht zu einer weiteren Belastung für jene wird, die ohnehin die Wiener Wirtschaft unterstützen“, bekräftigen Berger und Guggenbichler.