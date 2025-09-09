SPÖ-Seltenheim: „Kickl ist der feigste Parteichef Österreichs – FPÖ-Chef liefert nur Rundumschläge statt Lösungen“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim übt heute, Dienstag, scharfe Kritik am Auftritt von FPÖ-Chef Kickl im ORF-„Sommergespräch“: „Kickl ist der feigste Parteichef Österreichs. Kickl fehlt der Mut, Verantwortung zu übernehmen. Nach einer überlangen Sommerpause übt sich Kickl in Vergangenheitsbewältigung, er diskreditiert in einer Demokratie notwendige Kompromisse als Verrat, liefert Rundumschläge gegen alles und jeden und will Österreich isolieren. Echte Lösungen für die drängenden Problemen hat Kickl keine. Das ‚Sommergespräch‘ hat einmal mehr überdeutlich gezeigt: Mit der FPÖ ist kein Staat zu machen!“, so Seltenheim. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Im Gegensatz zur FPÖ hat die SPÖ mit Vizekanzler Andreas Babler die richtigen Rezepte, um die Teuerung zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stärken und das Gesundheitssystem zu verbessern. Mit dem Mietpreis-Stopp, dem Energie-Sozialtarif sowie zahlreichen Maßnahmen für faire Lebensmittelpreise wie zum Beispiel dem Kampf gegen den ‚Österreich-Aufschlag‘ auf EU-Ebene greifen wir ein und machen das Leben leistbar“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Wenn Kickl über ‚Reformen‘ im Gesundheitssystem spricht, müssen alle Alarmglocken schrillen. Die FPÖ hat in ihrer unsäglichen Regierungszeit nicht nur den 12-Stunden-Tag für Arbeitnehmer*innen eingeführt, Kickl und Co. haben auch die Krankenkassen zerschlagen“, so Seltenheim, der betont, dass die von Ex-FPÖ-Ministerin Hartinger-Klein versprochene Patientenmilliarde ein reiner Marketing-Gag war. Seltenheim richtet an FPÖ-Chef Kickl eine klare Botschaft: „Hände weg von unserem Gesundheitssystem!“

Während die FPÖ dem Gesundheitssystem schweren Schaden zugefügt hat, arbeitet die SPÖ für die beste Versorgung für alle: „Wir bauen die Primärversorgungszentren aus, machen die Gesundheitshotline 1450 zu einem Gesundheits-Navi für Terminbuchungen und Videoberatung und führen einen Gesundheitsfonds ein – mit dem Ziel, Wartezeiten zu verkürzen und Patient*innen bedarfsgerecht und treffsicher zu behandeln“, so Seltenheim.

„Es ist gut, dass die FPÖ an sich selbst und Kickls Machtrausch gescheitert ist und nicht in der Regierung ist. Die SPÖ steht an der Seite der Bevölkerung. Wir bringen Österreich wieder auf Kurs und machen das Leben der Menschen leichter“, so Seltenheim. (Schluss) ls/bj